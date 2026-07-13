Robot AI, mercato verso 230 miliardi entro il 2035: +24,8% l’anno. Domina l’Asia

A trainare la crescita sono manifattura, logistica, service robot e Physical AI, mentre i primi test chirurgici mostrano come gli umanoidi possano entrare anche in sala operatoria.

Il mercato globale dei Robot AI crescerà da 25 miliardi di dollari nel 2025 a 229,67 miliardi nel 2035, con un tasso medio annuo di crescita del 24,8%. Una crescita quasi di nove volte in dieci anni, spinta dalla domanda di automazione intelligente in manifattura, logistica, sanità, retail, difesa, agricoltura, ospitalità e smart city.

Asia-Pacifico in testa, manifattura primo mercato

Seconod l’Acumen Research and Consulting nel 2025 l’Asia-Pacifico domina il mercato globale con il 40% dei ricavi, sostenuta da un ecosistema manifatturiero molto forte, dalla produzione elettronica, dalla filiera dei semiconduttori e dalla rapida adozione della robotica industriale. Cina, Giappone, Corea del Sud e India continuano a investire in automazione, AI e smart manufacturing, consolidando il vantaggio competitivo della regione.

Il primo settore di utilizzo resta la manifattura, che rappresenta il 28% dei ricavi complessivi. I robot AI sono sempre più usati per assemblaggio, saldatura, verniciatura, ispezione, confezionamento, movimentazione dei materiali e controllo qualità. L’integrazione con Industrial IoT, digital twin e fabbriche intelligenti consente alle aziende di ridurre tempi morti, migliorare precisione e adattare più rapidamente la produzione.

I robot industriali mantengono la quota più alta

I robot industriali rappresentano ancora il segmento principale, con il 58% del mercato nel 2025. La loro forza deriva dall’impiego diffuso nei processi produttivi, dove velocità, precisione e ripetibilità sono decisive.

La differenza rispetto alla robotica tradizionale è l’intelligenza adattiva. I sistemi basati su AI possono analizzare dati operativi, riconoscere difetti, ottimizzare flussi di lavoro, prevedere guasti e modificare il comportamento in base al contesto produttivo.

Anche i robot stazionari restano dominanti, con il 62% del mercato, perché continuano a essere essenziali nei processi industriali fissi: assemblaggio di precisione, saldatura, ispezione automatizzata, packaging, palletizzazione e quality assurance.

Service robot, il segmento più veloce

Se i robot industriali guidano il mercato in valore, i service robot sono il segmento con la crescita più rapida. Secondo il rapporto, registreranno un CAGR del 28,3% fino al 2035.

La domanda arriva da sanità, logistica, hospitality, retail, difesa e servizi pubblici. Negli ospedali, i robot AI possono supportare chirurgia assistita, monitoraggio dei pazienti, riabilitazione e consegna di farmaci. Nella logistica, automatizzano magazzini, picking, trasporto interno e gestione dell’inventario. Nel retail e negli hotel, possono assistere clienti, pulire ambienti, consegnare prodotti o gestire compiti ripetitivi.

È qui che la Physical AI diventa più visibile: l’intelligenza artificiale non resta nel software, ma entra in sistemi fisici capaci di muoversi, interagire e lavorare accanto agli esseri umani.

Machine learning al centro della robotica intelligente

La tecnologia dominante è il machine learning, che nel 2025 rappresenta il 28% del mercato. È la base dei robot capaci di apprendere da dati operativi, riconoscere pattern, migliorare l’esecuzione dei compiti e prendere decisioni autonome in tempo reale.

Le applicazioni principali includono manutenzione predittiva, navigazione intelligente, riconoscimento degli oggetti, ottimizzazione dei processi, automazione adattiva e decision-making autonomo.

Anche il natural language processing crescerà rapidamente, con un tasso previsto del 27,3% fino al 2035. La capacità dei robot di comprendere e rispondere al linguaggio umano sarà centrale per assistenti sanitari, robot per customer service, hospitality automation, smart home robotics e collaborazione uomo-macchina.

Logistica e robot mobili autonomi

Il secondo grande motore di crescita è la logistica. Il settore trasporti e logistica rappresenta il 18% del mercato nel 2025, spinto da e-commerce, consegne rapide e automazione dei magazzini.

I robot mobili autonomi, AMR, usano AI, LiDAR, telecamere, sensori e algoritmi di machine learning per muoversi in magazzini, centri di distribuzione e impianti produttivi senza infrastrutture fisse di guida. Automatizzano movimentazione merci, picking, trasporto pacchi, inventario e ottimizzazione dei flussi.

Con la crescita dell’e-commerce, questi sistemi diventeranno sempre più centrali nelle reti logistiche intelligenti.

I nodi: costi, cybersecurity e regole

La crescita del mercato non elimina le criticità. I robot AI richiedono investimenti elevati in hardware, software, sensori, integrazione, formazione del personale e manutenzione. Per molte piccole e medie imprese, il costo iniziale resta una barriera.

Crescono anche i rischi cyber. Robot connessi a cloud, reti industriali e piattaforme IoT possono diventare punti di accesso per attacchi informatici, furto di dati o sabotaggio operativo. La sicurezza dei robot intelligenti sarà quindi una parte essenziale della loro adozione.

Restano poi questioni regolatorie ed etiche: responsabilità in caso di errore, sicurezza sul lavoro, privacy, supervisione umana, standard tecnici e uso responsabile dei sistemi autonomi.

La prossima fase: umanoidi, edge AI e RaaS

Tra le tendenze emergenti ci sono i robot umanoidi, la Physical AI, l’edge AI robotics e i modelli Robotics-as-a-Service. Gli umanoidi attirano investimenti per applicazioni industriali, sanitarie e di servizio. L’edge AI consente di elaborare dati direttamente sul robot, riducendo latenza e dipendenza dal cloud. Il modello RaaS, basato su abbonamento, può abbassare le barriere di accesso per le aziende che non vogliono sostenere subito alti costi iniziali.

L’integrazione della generative AI apre un ulteriore passaggio: robot capaci di pianificare compiti, dialogare con gli utenti, adattarsi al contesto e imparare più rapidamente.

Robot umanoidi anche in sala operatoria

La crescita della robotica AI non riguarda solo fabbriche, magazzini e logistica. Un nuovo segnale arriva dalla chirurgia: per la prima volta robot umanoidi hanno eseguito due interventi su maiali, rimuovendo la cistifellea in procedure pubblicate su Nature l’8 luglio e condotte da ingegneri e chirurghi della University of California San Diego. Nel primo caso l’intervento è stato guidato da un robot umanoide con l’assistenza di un chirurgo; nel secondo, da due robot umanoidi.

I ricercatori hanno soprannominato il sistema “Surgie”. A differenza di molti robot chirurgici oggi utilizzati negli ospedali, più ingombranti e vincolati a sale operatorie strutturate, questi umanoidi hanno testa e braccia e occupano meno spazio. Secondo i medici coinvolti, il vantaggio è la possibilità di inserirli più facilmente negli ambienti già usati per la chirurgia laparoscopica.

La prospettiva è portarli, in futuro, anche fuori dalle grandi sale operatorie: navi, piccoli ospedali, aree rurali o contesti con meno personale specializzato. Si tratta ancora di una prova preclinica, prima di eventuali sperimentazioni sull’uomo, ma il risultato mostra una direzione chiara: i robot umanoidi non sono più solo macchine da fabbrica o assistenti logistici. Possono diventare piattaforme fisiche per estendere competenze mediche, ridurre carenze di personale e aumentare l’accesso a procedure chirurgiche in contesti oggi meno serviti.

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