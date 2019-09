Condirettore,

Milano Finanza

Roberto Sommella entra a far parte di MF-MilanoFinanza in qualità di condirettore del giornale leader della finanza e dell’economia e direttore di milanofinanza.it.

Romano, 54 anni, sposato con due figlie, ha lavorato per 12 anni all’ANSA. È autore e coautore di libri quali L’euro è di tutti, Sboom, Euxit, Gli Arrabbiati, Disuguaglianze, MM Metodo Marchionne. Euxit, uscita di sicurezza per l’Europa, candidato al Premio Matteotti, è stato tradotto in lingua inglese, mentre Sboom è arrivato in finale al Premio Voltaire.

Ha scritto sulle tematiche europee per Corriere della Sera, MF-Milano Finanza, Messaggero, Avvenire, Europa, Espresso e Huffington Post. Con la sua associazione, La Nuova Europa, ha fondato a Ventotene una Scuola d’Europa, molto apprezzata dalla Francia di Emmanuele Macron.

Esperto di antitrust e concorrenza (è stato per vari anni responsabile delle relazioni istituzionale dell’Agcm), cura un seminario presso il Dipartimento di Scienze Politiche all’Università Roma Tre e sull’Europa ha una rubrica economica settimanale su Radio Radicale.