Capo della comunicazione,

Enel

Roberto Deambrogio lavora in Enel da quindici anni. E’ stato nominato responsabile dell’area Est Europa del Gruppo nel 2015, ruolo ampliato nell’aprile 2016 fino a coprire Europa e Nord Africa.

Precedentemente ha lavorato in Enel Green Power, dove dal 2009 al 2010 è stato responsabile del business development e poi a capo delle attività in Italia e in Europa, oltre ad essere responsabile per il Sud Africa e il Marocco. Ha cominciato la sua esperienza nel Gruppo nel 2005: inizialmente come assistente dell’amministratore delegato per le attività internazionali, e dal 2006 al 2008 è stato responsabile dello sviluppo delle energie rinnovabili nell’ambito della Divisione Internazionale, prima di entrare in Enel Green Power.

Precedentemente Deambrogio ha lavorato anche in Pirelli e Bain & Company dove – dal 1998 al 2000 e ancora dal 2002 al 2005 – si è occupato di consulenza strategica, seguendo numerosi operatori multinazionali del settore e lavorando per vari uffici della società in Europa e America Latina. Nel 2001 ha lavorato nell’ufficio londinese di Merrill Lynch, nella divisione Investment Banking.

Si è laureato in discipline economiche e sociali presso l’Università Bocconi di Milano, con un MBA presso la Columbia Business School di New York.