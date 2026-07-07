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Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese”

Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese”

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Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Adnkronos

(Adnkronos) – “Si apre una nuova fase del rapporto tra le grandi pubbliche amministrazioni dello Stato, le imprese e i cittadini”, fondata su “collaborazione, trasparenza, semplificazione e legalità”. Lo ha dichiarato Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni Spa, a margine della prima tappa del roadshow promosso da Agenzia delle Entrate e Inps, ospitata nello stabilimento di Corato. Casillo ha sottolineato il valore simbolico della scelta di partire dalla Puglia e ha invitato imprese, associazioni di categoria e cittadini ad accompagnare il cambiamento avviato dalle istituzioni con un nuovo spirito di collaborazione. 

economia

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