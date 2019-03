‘Road To 5G’, al via a Milano l’evento di Wind Tre

Il ‘Road to 5G’ si svolgerà in collaborazione con Open Fiber e ZTE. Esperti di settore, studenti, giornalisti, giovani, startupper e visitatori avranno l’opportunità di confrontarsi su come il digitale e l’innovazione stanno radicalmente modificando la nostra vita.

Domani, al Milano Luiss Hub for makers and students di via D’Azeglio, Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta ‘Road to 5G’, evento su innovazione e digital transformation, per scoprire e approfondire i cambiamenti legati a nuove tecnologie e a ecosistemi di quinta generazione.

Il ‘Road to 5G’ si svolgerà in collaborazione con Open Fiber e ZTE. Esperti di settore, studenti, giornalisti, giovani, startupper e visitatori avranno l’opportunità di confrontarsi su come il digitale e l’innovazione stanno radicalmente modificando la nostra vita quotidiana.

Durante la giornata, inoltre, esperti di tecnologia e rappresentanti del mondo delle imprese e dell’Università si alterneranno in diversi panel dedicati al 5G e agli ecosistemi Smart, finalizzati allo sviluppo e alla prossima diffusione del nuovo standard di rete.

Le tecnologie di quinta generazione saranno anche protagoniste degli ‘use cases’: sicurezza, agricoltura, e-health e Smart Home, sono solo alcuni degli ambiti che i visitatori potranno esplorare con demo ad hoc che mostrano concretamente le potenzialità e le applicazioni del 5G.

La giornata ‘Road to 5G’ è inserita all’interno della seconda edizione di ‘Milano Digital Week’. La manifestazione, in corso fino a domenica 17 marzo, prevede incontri, seminari, mostre, performance e workshop creati da cittadini, comunità, imprese e istituzioni, i protagonisti della trasformazione digitale che sta modificando profondamente le città e la nostra vita quotidiana.

A questo link il programma della giornata: http://www.windtre.it/press-and-events/road_to_5g_milano15marzo