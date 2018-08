Di Marta Pellizzi

Dario Flaccovio editore

Data di pubblicazione: maggio 2018

ISBN: 9788857908175

Pagine: 176

Prezzo: € 24,00

Quante volte avrai sentito parlare di Telegram ma non ne hai approfondito la sua conoscenza?

Telegram è un mezzo straordinario per connettersi con il mondo e non una semplice applicazione di messaggistica instantanea.

Con esso puoi creare chat segrete, contattare altri utenti senza conoscerne il numero, informarti utilizzando i bot, dar vita a gruppi e canali pubblici, condividendoli facilmente, raccogliendo così iscritti e formando delle vere e proprie community.

Telegram supera le convenzioni e fornisce il necessario per avviare un business, dando la possibilità all’amministratore di un canale di condividere pubblicamente contenuti che, se studiati in ottica strategica, contribuiscono a far raggiungere uno scopo di marketing in abbinamento a un funnel.

Ecco, all’interno del libro Rivoluzione Telegram trovi tutto ciò: delle funzionalità più interessanti di Telegram, alla definizione degli obiettivi raggiungibili e della strategia valida per incrementare la tua visibilità.

Marta Pellizzi, imprenditrice digitale. Crea strategie sui social network, svolge in ambito social media marketing attività di consulenza e formazione a privati, aziende e freelance, divulga contenuti informativi sul marketing applicato ai media. Esperta Telegram, è ideatrice della formula numero uno in Italia per favorire l’engagement su un canale Telegram.