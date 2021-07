Rivedi il talk ‘Together in transition: tra sostenibilità e 5G’

La nostra giornata con l’Executive webinar “Together in transition: tra sostenibilità e 5G“, su transizione digitale e sostenibilità ambientale. Rivedi gli interventi di Nicola Blefari Melazzi, (CNIT); Enza Bruno Bossio (Camera dei Deputati); Alessio Butti (Camera dei deputati); Angelica Donati, (ANCE Lazio); Giovanni Ferigo (INWIT); Remo Ricci (JMA Wireless).

Altro argomento caldo è l’autonomia tecnologica, con la Commissione UE che vuole fare sul serio per la creazione di un contesto favorevole alla sovranità digitale e avvia due iniziative ad hoc per semiconduttori e cloud.

Infine, le ultime novità sui documenti che è necessario portare con sé – oltre il Green pass – se si vuole viaggiare in Europa, come il PLF digitale, che ieri tanti problemi ha creato ai passeggeri in attesa dell’imbarco a Malpensa.

‘Together in transition: tra sostenibilità e 5G’. Rivedi il talk

di Paolo Anastasio

Si è tenuto oggi l’Executive webinar di Key4biz “Together in transition: tra sostenibilità e 5G”. Rivedi qui il talk.

Leggi l'articolo

Sovranità digitale, la Ue lancia le Alleanze per i chip e il cloud industriale

di Paolo Anastasio

La Commissione Europea vuole fare sul serio per la creazione di un contesto favorevole alla sovranità digitale del blocco.

Turismo al tempo del Covid, che cos’è la localizzazione digitale dei viaggiatori o PLF

di Flavio Fabbri

Non solo Green pass per viaggiare e spostarsi in Europa, questa estate, chiunque valichi i confini nazionali, in entrata o in uscita, dovrà portare con sé il PLF digitale.

Cyberwar, gli Stati Uniti e i suoi alleati fanno fronte comune contro la Cina

di Alessio Frugiuele

Gli USA e i suoi alleati fanno fronte comune contro gli attacchi informatici sponsorizzati dalla Cina. Cosa è successo.

Spyware, Snowden: “L’industria va fermata. Diffondono virus, non vaccini”

di Piermario Boccellato

Per Edward Snowden "L'industria degli spyware vende prodotti vettori di infezione. Non sono prodotti per la sicurezza".

CO2: spesi nel mondo 380 miliardi per ridurre emissioni, che crescono ancora

di Flavio Fabbri

Nuovo Rapporto IEA. Le emissioni continueranno a crescere in futuro e "non è previsto nessun picco al momento".

FSE, Garante privacy: il paziente ha il diritto di scegliere quali dati oscurare

di Flavio Fabbri

Tutelare il diritto del cittadino di oscurare o meno determinati dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico o FSE.

Jeff Bezos va nello spazio, rivedi il video del lancio

di Redazione

L'uomo più ricco del mondo è andato nello spazio con il razzo New Shepard della sua Blue Origin. Con lui altre tre persone.

Cos’è il 6G e come si differenzia dal 5G?

di Paolo Anastasio

Il 6G potrà estendere e per così dire amplificare tecnologie all'avanguardia come l'AI, la robotica e l'automazione in dimensioni sempre più nuove.

Ancora su Enzo Forcella e la sua visione non ancillare del giornalismo

di Celestino Spada

La sfida di un intellettuale senza partito all'informazione italiana nel decennio dopo la riforma del 1975.

Pirateria, Federico Bagnoli Rossi (FAPAV): "Da gennaio 2020, 654 siti bloccati da Agcom su nostra istanza"