Riunione a Palazzo Chigi con Meloni, Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice Nato

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende da fonti governative, è in corso a Palazzo Chigi una riunione: partecipano, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti.

L’incontro, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, è stata convocato per fare il punto della situazione in vista del vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio.

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