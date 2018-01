In vista un ritorno di Prince of Persia

Jordan Mechner, creatore di Prince of Persia, ha dichiarato di voler dare un prosieguo alla serie.

L’indiscrezione è nata da un tweet di Mechner che, in risposta a una domanda sul fato della serie Prince of Persia, ha dichiarato: “Stiamo facendo del nostro meglio per far sì che accada!”.

Mechner non è sceso in dettagli, mentre Ubisoft ha invece risposto allo stesso tweet che la serie al momento è ancora in pausa. L’ultimo capitolo della serie, Le sabbie dimenticate, risale al 2010 e non ha riscosso i favori di critica e pubblico. Nel 2015, voci di corridoio avevano parlato dell’annuncio di un nuovo capitolo nel corso dell’E3, ma la serie è invece rimasta nel cassetto.