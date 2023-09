Risparmiare sulle bollette d’inverno: ecco perché agire ora

Anche se l’estate non è ancora finita, questo è il momento giusto per iniziare a pensare alle bollette invernali: ecco perchè.

Anche se l’estate non è ancora finita, questo è il momento giusto per iniziare a pensare alle bollette invernali. Queste settimane, infatti, sono quelle ideali per verificare che gli impianti siano in perfette condizioni e per analizzare le proprie bollette. La fine dell’estate è anche il periodo migliore per provare a risparmiare attivando una nuova offerta luce e gas: confrontando le tariffe degli operatori sul mercato libero si possono scovare promozioni convenienti e avere tutto il tempo per beneficiare dei risparmi durante i mesi invernali. Per un confronto completo e rapido di tutte le migliori offerte del mercato libero si può usare il comparatore di SOStariffe.it. A seconda delle proprie necessità, si può concentrare l’analisi solo sulle tariffe luce, solo su quelle gas oppure prendere in considerazione le offerte dual fuel.

Cosa fare per risparmiare sulle bollette luce e gas in inverno

La stagione autunno/inverno è quella in cui, tradizionalmente, si spende di più per le bollette. I motivi sono in parte legati al buio, che spinge a consumare più elettricità, in parte al fatto che si trascorre più tempo in casa e, soprattutto, alle basse temperature, che richiedono l’accensione dei riscaldamenti.

Per evitare una stangata durante i mesi freddi è bene prepararsi all’inverno anche sul fronte delle bollette. In questo senso, è utile muoversi in anticipo già dalla fine dell’estate.

Per riuscire a risparmiare sulle bollette invernali i principali aspetti su cui si può intervenire riguardano:

L’efficienza degli impianti e l’isolamento termico della casa;

La scelta delle tariffe luce e gas migliori;

L’analisi e l’ottimizzazione delle proprie abitudini.

Verificare l’efficienza degli impianti e migliorare l’isolamento termico della casa

Vivere in un’abitazione con un buon isolamento termico consente di ridurre notevolmente i consumi del gas. Avere ambienti isolati dall’esterno, infatti, evita la dispersione dell’aria calda e comporta un minore consumo di energia.

Prima che arrivi la stagione fredda è bene controllareche infissi e serramenti siano pienamente funzionali e, se è possibile, verificare che il cappotto termico e la coibentazione dell’immobile siano efficienti.

Il risparmio sulle bollette di luce e gas passa anche dal corretto funzionamento dell’impianto elettrico e del riscaldamento. Fare una manutenzione della caldaia prima dell’accensione permette di verificare che sia tutto a posto e che non ci siano blocchi o malfunzionamenti. Vale la pena anche verificare il funzionamento dell’impianto elettrico e controllare che non ci siano consumi anomali.

Un’altra strategia da attuare per riuscire a risparmiare sulle bollette luce e gas in inverno è l’installazione di valvole termostatiche. Grazie a questo sistema si può regolare facilmente la temperatura in ciascuna stanza ed eventualmente concentrare il riscaldamento solo nelle stanze della casa più frequentate, escludendo le altre.

Risparmiare sulle bollette scegliendo le tariffe luce e gas più convenienti

Prima che arrivi il momento di accendere i riscaldamenti è utile verificare quali sono le offerte luce e gas valide sul mercato libero. Confrontando le offerte migliori del mercato con quelle attive sulla propria utenza luce e gas è possibile controllare se e quanto si può risparmiare passando a un altro fornitore.

Usando il comparatore gratuito di SOStariffe.it si possono mettere a confronto le proposte di più fornitori, concentrando la propria attenzione sulle tariffe luce, su quelle gas o prendendo in considerazione le offerte dual fuel, che combinano entrambe le utenze.

Per tenere sotto controllo i costi può essere utile analizzare la convenienza delle offerte a prezzo bloccato. Attivando questo genere di tariffa si paga un prezzo fisso per i consumi di luce e gas per il periodo indicato dal contratto, solitamente pari a 12 o a 24 mesi. Anche in caso di rialzo dei prezzi sul mercato all’ingrosso, il prezzo luce e gas rimane invariato. In questo modo ci si può mettere al riparo da eventuali rialzi dei prezzi nel periodo invernale.

Risparmiare sulle bollette modificando le proprie abitudini

Si può tagliare la spesa per le bollette luce e gas anche modificando le proprie abitudini in modo da evitare sprechi e inefficienze.

Evitare di lasciare gli apparecchi elettrici in standby e spegnere le luci quando si esce da una stanza permette di ottenere un piccolo risparmio che è comunque apprezzabile in bolletta.

Anche abbassare di un grado la temperatura dei termosifoni rispetto a quella a cui si è abituati è un modo semplice ma efficace per risparmiare qualche metro cubo di gas e qualche euro.