Nuovo slancio mondiale per le connessioni 5G

Riprende a crescere la diffusione del 5G in tutto il mondo. Dopo lo shock pandemico del biennio 2020-2021, sembra che il nuovo standard di rete mobile abbia ritrovato vigore sui mercati globali, soprattutto nel comparto asiatico, secondo stime aggiornate CCS Insight.

Sono attese per il 2022 più di 1,2 miliardi di connessioni 5G in tutto il mondo, con una crescita del +100% su base annua.

A fine periodo, nel 2026, si dovrebbero raggiungere le 4,5 miliardi di connessioni 5G globali, di cui circa 2 miliardi solo in Cina e quasi 500 milioni in India.

Il vero driver è lo smartphone. Cina sul podio più alto

A maggio le spedizioni di smartphone 5G in Cina sono state pari a 17.74 milioni di unità (in totale 106 milioni nel cumulato gennaio-maggio 2022), mettendo a segno un +6% su base annua, secondo dati diffusi dalla China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), l’83% di tutte le vendite di telefoni cellulari nel gigante asiatico.

Meno pronunciata la crescita in Nord America ed Europa occidentale, dove il 5G è comunque avviato a diventare una tecnologia matura, ma la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e le tensioni geopolitiche, con annessi rallentamenti nelle catene di approvvigionamento, potrebbero aver impattato negativamente sugli investimenti.

Driver di questa crescita sono per il 99% gli smartphone, i laptop e gli altri device di connessione abilitati al 5G, che hanno favorito da un lato l’aumento degli utenti di rete e dall’altra la realizzazione di nuove infrastrutture e il lancio di servizi dedicati.

Entro la fine dell’anno, lo studio stima vendite di smartphone 5G a 681 milioni di unità, il 44% delle vendite globali di tutti i telefoni cellulari.

La spinta dei servizi di banda larga e delle connessioni IoT e M2M

Il Fixed Wireless Access (FWA) per la fornitura di servizi a banda larga dovrebbe registrate la crescita maggiore, del +160% attorno a 7 milioni di connessioni in tutto il mondo entro la fine del 2022. Questa tecnologia potrebbe giocare un ruolo chiave soprattutto nei piani 5G di diverse aziende delle telecomunicazioni nordamericane come T-Mobile, AT&T e Verizon.

Il nuovo standard di rete mobile sarà comunque centrale per lo sviluppo dell’internet superveloce e sono attese 86 milioni di nuove connessioni domestiche entro i prossimi quattro anni.

Meno intensa, per il momento, la crescita delle connessioni 5G per l’Internet of Things (IoT) e le applicazioni Machine-to-Machine (M2M), che non dovrebbero superare il tetto dei 9 milioni per la fine dell’anno in corso.

Gli studiosi però si attendono un incremento di questo tipo di soluzioni fino a raggiungere 544 milioni di connessioni 5G IoT e M2M entro il 2026, soprattutto grazie ad un maggiore impiego nelle industrie manifatturiere e dell’high tech.