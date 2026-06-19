»
»
Ripensare la democrazia

Ripensare la democrazia

di |

Come l'intelligenza artificiale trasformerà la politica, i governi e la cittadinanza

Ripensare la democrazia Come l'intelligenza artificiale trasformerà la politica, i governi e la cittadinanza
  • Prezzo: 26,00 euro
  • Pagine: 288
  • Pubblicazione: Giugno 2026
  • ISBN Libro: 9788850339730
  • Apogeo Editore

L’intelligenza artificiale cambierà la democrazia: la domanda è se riusciremo a governare questa trasformazione.

In Ripensare la democrazia, il celebre esperto di sicurezza informatica Bruce Schneier e il data scientist Nathan E. Sanders tracciano una mappa lucida e inquietante degli effetti dell’AI sul sistema politico, analizzando come già oggi questa tecnologia stia modificando propaganda, campagne elettorali, istituzioni pubbliche, processi legislativi e giurisdizionali.

Attraverso casi concreti, il libro mostra come questo processo stia accelerando ogni giorno che passa, spesso fuori da ogni controllo democratico.

C’è però un altro lato della medaglia: se progettata e utilizzata con principi etici e trasparenza, l’intelligenza artificiale può rafforzare la partecipazione civica, migliorare l’efficienza delle istituzioni e sostenere la pluralità.

Un saggio provocatorio e necessario che invita a ripensare la democrazia come “sistema informativo da ricablare“, prima che siano le macchine – o i poteri che le controllano – a farlo per noi.

Bruce Schneier è uno dei massimi esperti mondiali di crittografia, sicurezza informatica e tecnologia civica. Insegna alla Harvard Kennedy School ed è autore di diversi volumi considerati punti di riferimenti dalle voci più autorevoli di settore.

Nathan E. Sanders è data scientist affiliato al Berkman Klein Center for Internet & Society di Harvard University. Si occupa di promuovere la partecipazione politica per un uso democratico e responsabile dei dati e dell’intelligenza artificiale.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Condividi: