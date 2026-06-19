Prezzo: 26,00 euro

Pagine: 288

Pubblicazione: Giugno 2026

ISBN Libro: 9788850339730

Apogeo Editore

L’intelligenza artificiale cambierà la democrazia: la domanda è se riusciremo a governare questa trasformazione.

In Ripensare la democrazia, il celebre esperto di sicurezza informatica Bruce Schneier e il data scientist Nathan E. Sanders tracciano una mappa lucida e inquietante degli effetti dell’AI sul sistema politico, analizzando come già oggi questa tecnologia stia modificando propaganda, campagne elettorali, istituzioni pubbliche, processi legislativi e giurisdizionali.

Attraverso casi concreti, il libro mostra come questo processo stia accelerando ogni giorno che passa, spesso fuori da ogni controllo democratico.

C’è però un altro lato della medaglia: se progettata e utilizzata con principi etici e trasparenza, l’intelligenza artificiale può rafforzare la partecipazione civica, migliorare l’efficienza delle istituzioni e sostenere la pluralità.

Un saggio provocatorio e necessario che invita a ripensare la democrazia come “sistema informativo da ricablare“, prima che siano le macchine – o i poteri che le controllano – a farlo per noi.

Bruce Schneier è uno dei massimi esperti mondiali di crittografia, sicurezza informatica e tecnologia civica. Insegna alla Harvard Kennedy School ed è autore di diversi volumi considerati punti di riferimenti dalle voci più autorevoli di settore.

Nathan E. Sanders è data scientist affiliato al Berkman Klein Center for Internet & Society di Harvard University. Si occupa di promuovere la partecipazione politica per un uso democratico e responsabile dei dati e dell’intelligenza artificiale.

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