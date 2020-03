RINVIO evento Smart City 2020: Verso una nuova Agenda nazionale dello Sviluppo Urbano

11 marzo 2020

Ore 15:00 – 18:15

Palazzo Wedekind – Piazza Colonna 366

Roma

Si comunica che l’evento, Smart City 2020: Verso una nuova Agenda nazionale dello Sviluppo Urbano in programma a Roma l’11 marzo, in base al DPCM del 4 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, è rinviato a data da definirsi.

La nuova data sarà comunicata non appena possibile.