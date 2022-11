Rinnovo ai vertici per l’Associazione CAMMINO, Raffaella Villa nuovo Presidente Nazionale

Il 10 novembre 2022 il Consiglio Direttivo di Cammino ha eletto i nuovi organi apicali nelle persone di Raffaella Villa, Presidente nazionale, Antonella Florita e Maria Rita Ielasi, Vicepresidenti nazionali, Monica Galasso, Maria Barbara Giardinieri, Maria Rita La Lumia e Donatella Nucera Vicepresidenti territoriali rispettivamente per le Aree Centro, Isole, Nord e Sud. Segretario Teresa Capasso, Sottosegretario, Eleonora Castagnola coadiuvata da Guido Piazzoni, Tesoriere Sabina Pellizzon.

Da sinistra verso destra:

Sabina Pellizon, Antonella Florita, Raffaella Villa, Maria Giovanna Ruo, Maria Rita Ielasi, Teresa Capasso

La neoeletta Presidente, Raffaella Villa, ha dichiarato che “con la sua squadra, che rappresenta vari territori e varie anime di Cammino, restando fedele alla filosofia che ha sempre ispirato l’associazione di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, si farà interprete delle nuove esigenze che stanno emergendo nelle relazioni familiari, nella società e all’interno di CAMMINO, che conta ormai 67 sedi diffuse sul territorio nazionale”.

La Presidente uscente, Maria Giovanna Ruo, con Carolina Valensise che pure ha lasciato la vicepresidenza nazionale, come le colleghe Vicepresidenti territoriali Maria Minotti per il centro e Concetta Petrossi per il sud, ha espresso “la propria soddisfazione nel constatare che il testimone è stato raccolto da ottime mani, e la certezza che CAMMINO proseguirà il proprio percorso continuando a dar voce alle domande di giustizia delle persone e rendendosene interprete e portavoce”.

Maria Giovanna Ruo, ora Presidente onorario, continuerà a dare il proprio apporto come Presidente del Comitato scientifico e tecnico e della Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’associazione; Carolina Valensise come Direttrice del corso della Scuola di Alta Formazione Avvocati; Maria Minotti come presidente della Commissione formazione e della sede di Frosinone; Concetta Petrossi come presidente della sede di Campobasso. Tutte quali componenti del Consiglio Direttivo.

____________

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie (www.cammino.org) è una Associazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense come associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa dal 19 luglio 2013, accreditamento confermato con delibera in data 15 luglio 2016 n. 84. Ha la sua sede in Roma, in Via Palestro 95 ed è presieduta dall’Avv. Raffaella Villa. Svolge attività di informazione, ricerca, formazione e aggiornamento per i propri soci nonché di qualificato stimolo nel rapporto con le Istituzioni a interventi legislativi e proposte di riforme ad esclusiva tutela dei soggetti più vulnerabili.