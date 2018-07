Rinnovbaili al palo, investiti 790 miliardi di dollari in fonti fossili nel 2017

World Energy Investment Report

La spesa complessiva in petrolio, carbone e gas, per la prima volta in 14 anni, è tornata a crescere e nonostante la diminuzione del costo delle fonti rinnovabili gli investimenti in energia pulita sono crollati del 7% durante l’anno passato. Possibile trend negativo anche per il 2018 secondo il “World Energy Investment 2018” Report di IEA.