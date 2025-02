In continua evoluzione, le città sono un laboratorio di idee e progetti improntati a un modello sostenibile sul piano ambientale e sociale. In questo contesto, il settore delle costruzioni gioca un ruolo cruciale, come attore proattivo che contribuisce a ridefinire gli spazi urbani e a rispondere alle sfide delle comunità del presente e del futuro.

Trasformazioni sociali, sfide ambientali, pressione demografica. Sono solo alcuni dei principali trend che segnano il percorso evolutivo delle città. Per guidare queste trasformazioni, è necessario un approccio integrato che coinvolga sostenibilità, innovazione tecnologica e nuovi modelli di partnership. L’obiettivo è creare ambienti urbani vivibili, accessibili e in grado di adattarsi alle esigenze future, garantendo al contempo un impatto positivo sul sistema economico e sociale.

Promuovere l’accessibilità all’acquisto degli immobili

Accanto al fenomeno della “rigenerazione urbana” si è imposto negli ultimi anni un altro tema, quello dell’accesso alla casa, laddove l’acquisto di un immobile diventa complesso soprattutto per molte fasce di cittadini. Secondo l’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni 2025 dell’Ance, il valore dell’indice di accessibilità, sviluppato dalla stessa ANCE, supera la soglia di sostenibilità del 30% per raggiungere la cifra del 38,8% su base nazionale, e incrementare ulteriormente nei maggiori centri metropolitani: a Milano arriva all’82,9%, a Roma e Firenze al 61%. Diventa impossibile, così, per 10 milioni di famiglie con un reddito fino a 24 mila euro acquistare una casa nelle grandi città.

La polarizzazione spaziale, con una porzione sempre maggiore della popolazione che si concentra nelle città maggiori, genera un alto rischio di squilibri e disparità nei sistemi urbani e, contemporaneamente, il calo di abitanti in altre aree rappresenta un ostacolo al benessere dei cittadini, complicando il mantenimento di servizi pubblici e infrastrutture di qualità. La pianificazione urbana ha un ruolo fondamentale nel mitigare le conseguenze negative di queste tendenze.

L’innovazione per la rigenerazione urbana come opportunità

Parte della risposta risiede nei processi di trasformazione che puntano alle smart city, il cui sviluppo si basa su un potenziamento dell’innovazione in un’ottica sostenibile.

L’impiego di materiali eco-compatibili, la promozione di edifici a energia zero e l’integrazione di tecnologie di gestione intelligente delle risorse (come l’Internet of Things) e l’utilizzo della digitalizzazione attraverso strumenti come il Building Information Modeling (BIM) che permettono di ottimizzare i progetti sin dalle fasi iniziali, migliorando l’efficienza e la precisione dei lavori.

Attraverso interventi mirati e sostenibili, il settore delle costruzioni ha il potenziale di rinnovare e trasformare aree urbane in declino, rendendole vivaci e funzionali, incentivando così un rilancio economico che beneficia l’intera comunità. Questa rigenerazione urbana non solo migliora l’estetica e la funzionalità delle città, ma stimola anche l’occupazione e supporta l’economia locale. Inoltre, la riqualificazione di spazi esistenti e la creazione di nuovi ambienti possono promuovere un maggiore senso di appartenenza e identità comunitaria, essenziali per un tessuto sociale coeso e resiliente.

