Rinnovabili, via libera Ue al piano italiano da 23 miliardi

La Commissione europea ha approvato il piano italiano da 23 miliardi per le rinnovabili, destinato a rafforzare produzione elettrica verde, decarbonizzazione industriale e tecnologie pulite. Il sostegno favorirà investimenti privati, ridurrà i costi energetici e aiuterà l'Italia a colmare il ritardo nella transizione energetica.

La Commissione europea approva il regime italiano per accelerare su energia pulita, industria e competitività

La Commissione europea ha dato il via libera al regime italiano di aiuti di Stato da 23 miliardi di euro destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta di una delle più importanti autorizzazioni rilasciate nell’ambito della nuova disciplina europea sugli aiuti di Stato collegata al Clean Industrial Deal, il Patto per l’industria pulita adottato da Bruxelles nel giugno 2025 per accompagnare la transizione energetica e industriale dell’Unione.

L’approvazione, si legge nel documento diffuso dalla Commissione, rappresenta un passaggio particolarmente rilevante per l’Italia, chiamata nei prossimi anni a recuperare il ritardo accumulato nello sviluppo delle fonti rinnovabili rispetto alla media europea, a ridurre la pesante dipendenza da fornitori esteri di combustibili fossili e a ridurre il divario competitivo legato ai costi dell’energia. Il nostro Paese continua, infatti, a registrare prezzi dell’elettricità superiori a quelli delle principali economie europee, una condizione che pesa sulla competitività dell’industria e sulla capacità di attrarre investimenti.

Ribera (Ue): “Il regime aiuterà l’Italia a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e ad aumentare la quota di energie rinnovabili“

Il programma autorizzato da Bruxelles punta a sostenere la realizzazione di nuovi impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas di scarico industriali. L’obiettivo è aggiungere oltre 37 gigawatt di nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili, un incremento che corrisponde a quasi la metà della capacità verde oggi installata in Italia. Un contributo decisivo per raggiungere i target fissati al 2030 e per aumentare il peso delle rinnovabili nel mix elettrico nazionale.

Come ha spiegato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per una Transizione pulita, giusta e competitiva, il regime approvato “aiuterà l’Italia nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire da varie tecnologie, come l’energia eolica onshore, l’energia solare o l’energia idroelettrica, al fine di conseguire gli obiettivi del patto per l’industria pulita“, ma anche nel “ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e ad aumentare la quota di energie rinnovabili“.

Il meccanismo “contratti per differenza bidirezionali”: proteggere produttori e consumatori

Lo strumento scelto è quello dei “contratti per differenza bidirezionali” (“two-way contracts for difference”, o CfD), una formula sempre più utilizzata in Europa per sostenere gli investimenti energetici. Il meccanismo garantisce ai produttori un prezzo di riferimento per l’energia generata.

Quando il prezzo di mercato scende sotto tale soglia interviene il sostegno pubblico; quando invece il prezzo di mercato supera il valore stabilito, è il produttore a restituire la differenza allo Stato.

In questo modo si riduce il rischio degli investimenti mantenendo al tempo stesso una protezione per i consumatori e per i conti pubblici in caso di forti rialzi dei prezzi dell’elettricità.

Le cinque aree di intervento

L’importanza della decisione della Commissione va tuttavia oltre il solo comparto delle rinnovabili. Il regime italiano si inserisce infatti in un quadro molto più ampio delineato dalla nuova disciplina europea sugli aiuti di Stato, che individua cinque grandi aree di intervento considerate strategiche per accelerare la transizione verso un’economia climaticamente neutrale.

La prima riguarda proprio la diffusione delle energie rinnovabili e dei combustibili a basse emissioni di carbonio. Bruxelles riconosce che la velocità con cui verranno installati nuovi impianti e sviluppate nuove soluzioni energetiche sarà determinante per raggiungere gli obiettivi climatici europei. Per questo gli Stati membri possono introdurre meccanismi di sostegno dedicati alle tecnologie verdi e ai sistemi di accumulo energetico, favorendo la realizzazione di investimenti che il mercato da solo potrebbe non essere in grado di sostenere con sufficiente rapidità.

La seconda direttrice è rappresentata dalla riduzione temporanea dei prezzi dell’energia elettrica per le industrie ad alta intensità energetica. Si tratta di una misura pensata per affrontare una delle principali criticità emerse negli ultimi anni: il rischio che i costi energetici elevati inducano le imprese europee a trasferire attività produttive in Paesi con normative ambientali meno rigorose. In attesa che la crescita delle rinnovabili produca un effetto strutturale di riduzione dei prezzi, gli Stati membri possono quindi intervenire per attenuare l’impatto delle bollette sulle imprese maggiormente esposte.

Un terzo pilastro riguarda la decarbonizzazione dei processi industriali. L’Unione europea considera essenziale accompagnare settori come acciaio, cemento, chimica e raffinazione verso modelli produttivi a basse emissioni. Gli aiuti pubblici possono sostenere investimenti in elettrificazione, efficienza energetica e utilizzo di idrogeno rinnovabile, favorendo la sostituzione dei combustibili fossili e riducendo la dipendenza energetica dall’estero.

Accanto alla trasformazione dell’industria tradizionale, Bruxelles punta a rafforzare la capacità produttiva europea nelle tecnologie pulite. La disciplina sugli aiuti di Stato consente infatti di sostenere la realizzazione di impianti industriali destinati alla produzione di batterie, pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e sistemi per la cattura e lo stoccaggio della CO₂. L’obiettivo è costruire una filiera industriale europea più solida e meno dipendente dalle importazioni provenienti da Asia e Stati Uniti.

Attrarre capitali privati per accelerare autorizzazioni, connessioni alla rete e realizzazione delle infrastrutture

Infine, la Commissione prevede strumenti finalizzati a ridurre il rischio degli investimenti privati necessari per la transizione energetica. Molti progetti legati alle infrastrutture energetiche, all’economia circolare e alla decarbonizzazione industriale richiedono infatti capitali consistenti e tempi di ritorno lunghi. Attraverso garanzie e meccanismi di sostegno pubblico, gli Stati membri possono contribuire a mobilitare risorse private e ad accelerare la realizzazione di iniziative strategiche.

Per l’Italia l’autorizzazione ottenuta da Bruxelles assume quindi un valore che va oltre le ingenti risorse approvate. Il provvedimento offre uno strumento concreto per aumentare la produzione domestica di energia pulita, ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e affrontare uno dei principali fattori di svantaggio competitivo dell’economia nazionale: il costo dell’energia.

La sfida ora si sposta sul terreno dell’attuazione. Perché il potenziale del piano si traduca in nuovi impianti e in una riduzione strutturale dei prezzi elettrici sarà necessario accelerare autorizzazioni, connessioni alla rete e realizzazione delle infrastrutture. Solo così il via libera europeo potrà trasformarsi in un effettivo vantaggio per famiglie, imprese e sistema industriale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici e di sicurezza energetica fissati per il prossimo decennio.

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