Rinnovabili, reti e procurement. Enel si adegua all’AI ACT

Le applicazioni dell’AI nel settore energia

L’utilizzo dell’AI nel comparto energetico è sempre più esteso. Dall’analisi costante delle condizioni delle reti elettriche, in grado di fornire simulazioni di grande utilità, allo sviluppo di modelli predittivi per la disponibilità delle materie prime, alle stime delle diverse variabili di mercato, come i volumi di domanda ed offerta e l’andamento dei prezzi, l’Intelligenza artificiale ha numerose applicazioni nel campo dell’energia.

Un nuovo comitato per la Governance

Proprio in virtù delle nuove esigenze determinate dall’implementazione dell’AI nel settore, il Gruppo Enel si è organizzato per coordinare e rendere efficace l’impiego dell’ Intelligenza Artificiale nel rispetto del quadro normativo delineatosi a livello internazionale. Il nuovo comitato per la governance dell’intelligenza artificiale tradizionale e generativa, presieduto da Stefano Ciurli, responsabile Global Services, ha la funzione di gestire i processi relativi all’AI, soprattutto in seguito all’emanazione da parte della Commissione europea dell’AI Act […]

