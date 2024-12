SCARICA IL DECRETO

Energia rinnovabile per PMI

Un nuovo decreto in ambito rinnovabili porta la firma del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il provvedimento denominato “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese. Lo scopo è incentivare l’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito […]

