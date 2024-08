Rinnovabili, ok in Cdm allo schema di decreto per semplificare iter amministrativi. Le novità

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

Via libera dal Cdm allo schema di testo unico per le rinnovabili

Il video

Semaforo verde dal Consiglio dei ministri di oggi, in via preliminare, allo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un testo unico che risponde all’esigenza di centrare gli obiettivi di semplificazione già individuati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che consente di raccogliere, unificare e consolidare tutte le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).

“Una cornice unitaria e armonica – ha spiegato il Ministrodell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin – e strategica in un settore come quello delle rinnovabili, decisivo per il futuro del Paese. Oggi poniamo le basi per una riforma di sistema, orientata agli obiettivi del PNIEC con pragmatismo e senza far venire meno le tutele ambientali” […]

