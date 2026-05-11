Rinnovabili, la NATO punta all’autonomia energetica

Oggi in primo piano la svolta green dell’Alleanza atlantica. Il Centro per la sicurezza energetica della NATO vede nelle fonti rinnovabili e alternative una leva per migliorare sicurezza e autonomia energetica. Lo studio.

Internet. Le VPN, le reti private virtuali, sempre più usate per aggirare i sistemi di verifica dell’età. Secondo il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo siamo di fronte ad “un buco nero nella legislazione che va colmato”.

AI. L’esplosione dei data center sta facendo impennare i costi dello storage. SSD e hard disk introvabili o venduti a prezzi record, mentre progetti di archiviazione digitale iniziano a rallentare.

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