Con 58mila nuovi impianti fotovoltaici installati, per 750 MW di potenza, lo scorso anno l'Italia ha registrato una crescita quasi doppia rispetto agli anni precedenti, grazie anche ai progressi nelle regioni del Sud. Sul numero totale, però, quasi il 30% di tutti gli impianti si trova al Nord, in Lombardia e Veneto.

Il 2019, in Italia, ha portato all’installazione complessiva di 880 mila nuovi impianti fotovoltaici, 58 mila in più sull’anno precedente. Il dato è del Gestore servizi energetici (Gse) e conferma un incremento di potenza installata di circa +750 MW.

Secondo il nuovo Rapporto statistico sul Solare fotovoltaico, pubblicato dal Gse e relativo all’anno 2019, è evidente un trend di crescita quasi doppio rispetto ai 400 MW dei precedenti anni.

Fotovoltaico in Italia

In totale, durante l’anno passato, si è raggiunta una potenza totale di circa 21 GW e una produzione vicina a 24 TWh.

Su un totale di 115TWh di energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili in Italia, nel 2019, si legge nella sintesi del Report: “Il fotovoltaico ne ha coperto una quota pari al 20%, registrando peraltro un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente”.

“Ciò significa che in Italia, nel settore elettrico, ogni 10kWh prodotti dalle rinnovabili, 2 vengono dal sole”, è specificato.

La Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di impianti (oltre 135.000 impianti, 10.000 in più rispetto al 2018), seguita dal Veneto (124.000 impianti). Se si guarda al numero totale, in Italia 3 impianti su 10 sono concentrati in queste due Regioni.

Autoconsumo e sistemi di accumulo

Nel nostro Paese, la quasi totalità degli impianti del settore domestico sono in autoconsumo.

L’autoconsumo fotovoltaico è considerato leva rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e nel 2019 l’energia elettrica prodotta e autoconsumata in Italia ha superato i 4.700 GWh, corrispondenti quasi al 20% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici.

Si registra infine un notevole incremento dei sistemi di accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Alla fine del 2019, è scritto nel documento, si contano quasi 26.000 sistemi, con una potenza di 118 MW: “Ciò significa che rispetto al 2018, i sistemi di accumulo hanno registrato nel 2019 una crescita di circa il 50% sia in termini di numerosità, che in termini di potenza”.