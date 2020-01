Entro il 2050 l’energia pulita darà lavoro a 40 milioni di persone in tutto il mondo, ma le fonti rinnovabili devono crescere: necessario raddoppiare le quote nei prossimi anni, passando dall’attuale 26% al 57% nel 2030, con investimenti annui per 750 miliardi di dollari. Ma dove prendere le risorse?