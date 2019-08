Ricavi in aumento dell’8% per il Gruppo Enel nel primo semestre 2019. Starace: “abbiamo raggiunto il 56% di generazione a zero emissioni, avvicinandoci all’obiettivo del 62% previsto entro il 2021”. Installati 63.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, con un incremento del 70%.

Presentati i dati economico-finanziari del primo semestre 2019 del Gruppo Enel. La relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo, presieduto da Patrizia Grieco.

I ricavi del primo semestre 2019, pari a 38.991 milioni di euro, presentano un aumento di 2.964 milioni di euro (+8,2%) rispetto al primo semestre 2018. Il margine operativo lordo (EBITDA) del primo semestre 2019, pari a 8.907 milioni di euro, registra un incremento di 1.050 milioni di euro (+13,4%) rispetto al primo semestre 2018, soprattutto grazie alla distrbuzione, le rinnovabili e la generazione termica.

Nel primo semestre 2019, il risultato netto del Gruppo ammonta a 2.215 milioni di euro rispetto ai 2.020 milioni di euro registrati nel primo semestre 2018, con un incremento di 195 milioni di euro (+9,7%).

Di seguito il commento dell’amministratore delegato e del direttore generale di Enel, Francesco Starace: “Enel ha conseguito ottimi risultati nel primo semestre del 2019, con un incremento a due cifre di EBITDA e utile netto ordinario, a conferma della solidità del nostro modello di business, che integra pienamente la sostenibilità come fondamento della creazione di valore finanziario.

Reti e rinnovabili si confermano ancora una volta motore della crescita di Enel, alimentate da un incremento del 33% nel development capex rispetto allo scorso anno. Ad oggi, stiamo costruendo e sviluppando oltre 7 GW di capacità rinnovabile che, una volta a regime, si prevede contribuirà all’EBITDA di Gruppo per circa un miliardo di euro l’anno. Allo stesso tempo, le reti di distribuzione hanno dato un impulso significativo alla crescita dell’EBITDA, continuando a beneficiare del consolidamento di Enel Distribuição São Paulo in Brasile. In questo semestre abbiamo inoltre guidato la crescita nel settore delle soluzioni energetiche avanzate con l’installazione da parte di Enel X di 63.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, con un incremento del 70% su base annua.

Nel semestre, abbiamo continuato a realizzare progressi in relazione a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e, in particolare, abbiamo raggiunto il 56% di generazione a zero emissioni, avvicinandoci all’obiettivo del 62% previsto entro il 2021, avanzando ulteriormente nella lotta al cambiamento climatico, SDG 13.

In prospettiva, la solida generazione di flussi di cassa, che ha interamente finanziato l’accelerazione degli investimenti, continuerà a sostenere la crescita del Gruppo. L’elevata visibilità sui risultati, garantita dalla continuità della perfomance operativa, dal costante miglioramento dell’efficienza e dai nuovi progetti in portafoglio, ci permettono di confermare i nostri obiettivi per il 2019, nella certezza di poter realizzare anche gli obiettivi a medio termine di Piano”.