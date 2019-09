Rincari d’autunno 2019, come evitarli

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

L’autunno è sempre più vicino e, dopo il periodo di vacanze estive, le famiglie italiane dovranno fare i conti con diversi rincari, in particolare per quanto riguarda le utenze domestiche. Come evidenziato dal recente osservatorio sul tema di SosTariffe.it, infatti, per i consumatori italiani, a settembre, sono previsti rincari sino al 7,94% per le coppie e sino al 4,29% per le famiglie più grandi.

Per quanto riguarda il settore energetico, i rincari vanno a colpire, in modo particolare, le bollette dell’energia elettrica. Lo studio di SosTariffe.it, infatti, ha evidenziato rincari sino al 3,81% per i consumatori italiani per quanto riguarda la fornitura di elettricità in casa.

Per proteggersi dai rincari autunnali e ottenere un sostanziale risparmio annuale sulle bollette energetiche è fondamentale valutare alcuni aspetti molto importanti. Per prima cosa, è buona norma sempre ottimizzare i consumi ed evitare inutili sprechi, sia elettricità che di gas naturale.

Naturalmente, ottimizzare i consumi non significa rinunciare alla possibilità di utilizzare liberamente l’energia in casa. Tale aspetto, infatti, è centrale nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo, al fine di poter utilizzare senza troppi pensieri elettricità e gas in casa, senza correre il rischio di dover fare i conti con una bolletta salatissima, è necessario scegliere con cura le offerte luce e gas da attivare tra le migliori opzioni disponibili sul mercato libero dell’energia.

Tramite il comparatore di SosTariffe.it è, infatti, possibile procedere con una dettagliata comparazione online delle offerte luce e gas disponibili sul mercato che permetterà all’utente di scegliere, con la massima cura, le soluzioni migliori per risparmiare senza andare a tagliare i consumi energetici in casa.

Per proteggersi dai rincari nel lungo periodo, inoltre, le offerte luce e gas del mercato libero dell’energia mettono a disposizione un’opzione molto interessante per gli utenti. La maggior parte delle tariffe del mercato libero, infatti, presentano un prezzo dell’energia fisso e bloccato per un determinato periodo di tempo che viene stabilito nelle condizioni contrattuali.

Di solito, la maggior parte delle offerte energetiche presenta un prezzo bloccato per 12 mesi ma sono frequenti anche i casi in cui gli utenti possono contare su di un prezzo dell’energia bloccato per ben 24 mesi. Questa tipologia di offerta garantisce all’utente la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto dell’elettricità e del gas naturale per un lungo periodo di tempo, senza correre il rischio che un incremento dei prezzi del mercato energetico si traduca in un immediato aumento delle bollette.

Ricordiamo, infatti, che i clienti in regime di Maggior Tutela devono fare i conti con un aggiornamenti delle tariffe di luce e gas che viene annunciato dall’Arera, l’Autorità per l’energia, su base trimestrale. Di conseguenza, chi si trova ancora nel mercato tutelato, oltre a dover fare i conti con tariffe per luce e gas più alte rispetto a quelle disponibili sul mercato libero, correrà il rischio che, ad ogni aggiornamento trimestrale, ci si possa imbattere in un forte incremento dei prezzi dell’energia.

Per proteggersi dai rincari, sia nel breve che nel lungo periodo, conviene scegliere con cura le tariffe luce e gas da attivare, tra le tante opzioni presenti sul mercato libero, e sfruttare al massimo la possibilità di attivare soluzioni a prezzo bloccato per almeno 12 mesi. In questo modo, il consumatore avrà la certezza di poter ridurre al minimo l’impatto delle bollette energetiche sul bilancio familiare.