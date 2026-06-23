Rimpatri Afghanistan: Cecilia Strada (Pd) denuncia una ‘pagina vergognosa’ per l’Ue

(Adnkronos) – Ricevendo a Bruxelles inviati del governo afghano per discutere dei rimpatri dei cittadini di quel Paese che non hanno diritto di restare nell’Ue, la Commissione Europea “legittima” un regime che “massacra” i diritti delle donne e delle bambine. Lo dice l’eurodeputata del Pd Cecilia Strada, in una nota.

Sul tema delle migrazioni, afferma, “la Commissione Europea aveva già toccato il fondo, proponendo una legge disumana come il regolamento Rimpatri. Ma dopo aver toccato il fondo ha iniziato anche a scavare: ha invitato a Bruxelles una delegazione di talebani, per discutere di rimpatri”.

Per Strada, “è una pagina vergognosa per l’Europa: la Commissione sta dando legittimazione a un regime che massacra i diritti delle donne e delle bambine, che impone un’apartheid di genere. In Afghanistan le donne non possono più lavorare o studiare, o allontanarsi da casa senza il permesso di un uomo. E mentre a Herat il regime uccide chi osa protestare, il Belgio concede i visti ai Talebani e la Commissione li accoglie”.

“Dicono – prosegue Strada – che sono incontri tecnici, ma non è vero: è ovviamente un fatto politico. Incontrarli, per ottenere un accordo sui rimpatri forzati, significa legittimarli. E che cosa chiederanno in cambio i talebani? Che cosa è pronta a dare, la Commissione, a un regime così brutale?”.

“La visita dei talebani – aggiunge l’eurodeputata milanese – lo diciamo in una lettera appena inviata alle presidenti della Commissione e del Parlamento Europeo, viola i principi guida del Consiglio ed è anche un palese disprezzo per la volontà democratica del Parlamento europeo che a maggio ha approvato una risoluzione di condanna per le violazioni dei diritti umani in Afghanistan. È una pagina terribile per le istituzioni europee”, conclude.

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