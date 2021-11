Riforma del Tusmar, il nuovo corso dell’audiovisivo

La giornata in pillole. In apertura l’executive webinar “Una lettura multidisciplinare della riforma del Tusmar”, organizzato da Infocivica, Democrazia futura in collaborazione con Key4biz per fare il punto sul Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/1808 concernente la fornitura di servizi audiovisivi, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A seguire, moltiplicazione di schermi in Italia, con il proliferare di smartphone e nuovi device elettronici spinta dalla pandemia. Ma il digital divide permane. Tutti i numeri nel rapporto Auditel-Censis.

Infine, nuove misure in arrivo dalla Ue in materia di aiuti di Stato per banda larga e semiconduttori: più spazio per il sostegno pubblico per sostenere la industry europea.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

“Una lettura multidisciplinare della riforma del Tusmar”, l’Executive webinar

di Redazione Key4biz

Si è tenuto oggi l'Executive webinar "Una lettura multidisciplinare della riforma del Tusmar".

In Italia 119 milioni di schermi nel 2021, soprattutto smart tv e smartphone

di Flavio Fabbri

Ogni famiglia possiede in media 5 "schermi": il Rapporto Auditel-Censis racconta l'Italia multiscreen e di come cambiano i consumi mediatici.

Aiuti di Stato Ue, in arrivo nuove misure per banda larga e semiconduttori

di Paolo Anastasio

La Commissione Ue è intenzionata a dare più spazio alle misure di sostegno pubblico per lo sviluppo della banda larga e di semiconduttori.

Telemarketing selvaggio, Ddl ‘capienze’: stop a tutte le chiamate

di Luigi Garofalo

Telemarketing selvaggio, Ddl 'capienze': utenti possono revocare tutti i consensi. Ma un altro anno per il nuovo registro delle opposizioni?

Neo-proibizionismo latente? Dai “giochi d’azzardo” alla serie “Squid Game”

di Angelo Zaccone Teodosi

Un mese fa, un'associazione per il benessere dei minori in rete ha lanciato una petizione contro la serie coreana Squid Game.

Menegazzo (GdF): “Dpo e responsabili Cybersecurity lavorate insieme”

di Luigi Garofalo

Ransomware e Privacy, videointervista a M. Menegazzo (GdF): "Dpo e responsabili Cybersecurity lavorate insieme".

Privacy e wearable, il lato oscuro dei dispositivi indossabili

di Edoardo Stigliani

Avere sempre il GPS dei wearable attivo rivela i nostri spostamenti, le nostre abitudini, i luoghi che frequentiamo più spesso.

Auto elettriche, +80% di vendite mondiali attese nel 2021

di Flavio Fabbri

Per l'anno in corso si dovrebbero vendere nel mondo 5,6 milioni auto elettriche. Nuove stime indicano che saranno 677 milioni entro il 2040.

INWIT, accordo con Enel per inclusività digitale e trasformazione ecologica

di Redazione Key4biz

Firmato il protocollo d'intesa che avvia la collaborazione per promuovere l'innovazione e una maggiore inclusività digitale.

Modelli sociali e poteri computazionali nella caccia al virus

di Michele Mezza

Una riflessione che si propone di misurare la torsione che questa inedita epidemia sta imponendo alle nostre relazioni.

Come capire se sto consumando troppo gas metano?

di Davide Raia

Ecco indicazioni precise per individuare il proprio consumo e capire se si sta consumando troppo gas rispetto alle reali necessità.

Comitato Media e Minori, interrogazione a Giorgetti dei senatori Lannutti, Corrado e Angrisani (che citano Key4biz)

di Redazione Key4biz

Al di là delle perplessità sui criteri di nomina, permane irrisolto il vero ruolo dell'organismo, strutturalmente privo di risorse..

