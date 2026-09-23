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Rifiuti, Santagostino: “Serve aggregazione per superare la frammentazione”

Rifiuti, Santagostino: “Serve aggregazione per superare la frammentazione”

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Rifiuti, Santagostino: “Serve aggregazione per superare la frammentazione” Adnkronos

(Adnkronos) – “Come è avvenuto per il servizio idrico credo che una delle sfide principali sia quella dell’aggregazione. Abbiamo bisogno di soggetti industriali che siano in grado di gestire in maniera efficace e facendo investimenti questi servizi pubblici”, afferma Yuri Santagostino, presidente e AD del Gruppo CAP, in occasione del convegno “Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell’igiene urbana”, che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell’ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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