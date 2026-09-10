Rifiuti, Formia sfiora l’80% di differenziata e premia i lidi più virtuosi

(Adnkronos) – Un Raee per accendere la musica e partecipare all’evento conclusivo della campagna ‘Eco Stelle’, progetto promosso dal Comune di Formia (Latina) insieme alla partecipata Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L’iniziativa, organizzata a piazza Aldo Moro per la prossima domenica, vedrà a partire dalle 18,30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli. A seguire ci sarà il concerto dei Musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese venuto a mancare lo scorso 6 agosto.

La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto Raee vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale nel nostro Paese e non solo. Secondo i dati più recenti, infatti, si stima che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici (vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori) e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. A fronte delle circa 588mila tonnellate di Raee raccolte e trattate regolarmente, si calcola che oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno finisca fuori dai radar della filiera ufficiale, con altissimi rischi ambientali, specie in Italia dove la raccolta dei Raee è al 32,5%, ancora distante dall’obiettivo europeo del 65%.

Raccolta dei Raee ma anche educare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Eco Stelle ha registrato numeri da record: dall’adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori di Frz. Questi risultati hanno consentito al comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri laziali, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico.

Per Gianluca Taddeo, sindaco di Formia, “i dati sulla differenziata ci confermano all’avanguardia non solo nella Regione Lazio ma anche a livello nazionale e intendiamo proseguire anche per il futuro con campagne di sensibilizzazione come Eco Stelle che hanno dimostrato la loro efficacia non solo per i cittadini di Formia ma anche per tutti i turisti che sono venuti qui questa estate. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all’80% di raccolta differenziata, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata. E i benefici non restano sulla carta: proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell’8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all’ambiente e se lo ritrova in bolletta, è un ritorno diretto per le famiglie e per le attività”.

Per Raffaele Rizzo, amministratore unico di Formia Rifiuti Zero: “con la scelta di chiudere con un concerto dedicato alla raccolta dei Raee la campagna di Eco Stelle vogliamo proporre ai cittadini un nuovo approccio alla raccolta dei rifiuti che metta al centro il benessere dell’ambiente come condizione essenziale per il benessere dell’uomo. I rifiuti rappresenta anche un valore importante che se bene gestiti posso essere alla base di una nuova economia circolare. I dati sulla differenziata confermano Formia all’avanguardia non solo nella Regione Lazio ma anche a livello nazionale e intendiamo proseguire anche per il futuro con campagne di sensibilizzazione come Eco Stelle che hanno dimostrato la loro efficacia non solo per i cittadini di Formia ma anche per tutti i turisti che sono venuti qui questa estate”.

La campagna e la gara tra i lidi. Gli stabilimenti aderenti espongono la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan ‘Segui la rotta del riciclo’, affiancata dai banner informativi all’ingresso con le buone pratiche di conferimento. Il vessillo segnala ai bagnanti una scelta precisa: un lido con Eco Stella è un lido che rispetta l’ambiente. Come nella prima edizione, gli stabilimenti aderenti sono in gara tra loro sulla qualità della raccolta differenziata, con una premiazione a fine stagione. Il riconoscimento finale sarà un’Eco Stella tridimensionale realizzata in amido di mais, materiale d’origine vegetale scelto come simbolo concreto dell’economia circolare che il progetto racconta.

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