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Rifiuti, Falcone: “Servono dimensioni adeguate per una gestione più efficiente”

Rifiuti, Falcone: “Servono dimensioni adeguate per una gestione più efficiente”

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Rifiuti, Falcone: “Servono dimensioni adeguate per una gestione più efficiente” Adnkronos

(Adnkronos) – “Anche nella raccolta servono dimensioni minime, si parla almeno di 500mila abitanti. Utilizzare soggetti come CAP o altri soggetti che possono spingere i Comuni ad aggregarsi è una sfida che dobbiamo vincere”, sottolinea Michele Falcone, direttore generale del Gruppo CAP, in occasione del convegno “Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell’igiene urbana”, che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell’ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana. 

economia

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Redazione Key4biz

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