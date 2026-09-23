»
»
Rifiuti, Dadone: “Aggregare i Comuni per rendere più efficiente il servizio”

Rifiuti, Dadone: “Aggregare i Comuni per rendere più efficiente il servizio”

di |
Rifiuti, Dadone: “Aggregare i Comuni per rendere più efficiente il servizio” Adnkronos

(Adnkronos) – “Da una parte incentivare l’aggregazione significa avere delle gare più efficienti, più efficaci, dei bacini più ampi. Dall’altra parte il singolo Comune fa sempre più fatica a seguire le necessità regolatorie”, spiega Filippo Dadone, direttore vicario della Direzione Ambiente e Clima della Regione Lombardia, in occasione del convegno “Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell’igiene urbana”, che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell’ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche