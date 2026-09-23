»
»
Rifiuti, a Milano il convegno del Gruppo CAP riunisce gli operatori del settore, Santagostino: “La sfida è l’aggregazione”

Rifiuti, a Milano il convegno del Gruppo CAP riunisce gli operatori del settore, Santagostino: “La sfida è l’aggregazione”

di |
Rifiuti, a Milano il convegno del Gruppo CAP riunisce gli operatori del settore, Santagostino: “La sfida è l’aggregazione” Adnkronos

(Adnkronos) – Si è svolto oggi al Westin Palace di Milano il convegno “Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell’igiene urbana”, incontro che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell’ambito dei servizi pubblici di raccolta e smistamento dei rifiuti. “Una delle sfide principali è quella dell’aggregazione. Abbiamo bisogno di soggetti industriali che siano in grado di gestire in maniera efficace e facendo investimenti questi servizi pubblici”, ha affermato Yuri Santagostino, Presidente e AD del Gruppo CAP. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche