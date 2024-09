Rientro da un viaggio in Silicon Valley

Il post su LinkedIn di Marco Landi, Presidente della società di AI QuestIt, con un passato in Apple e 20 anni in Texas Instruments.

I miei appunti:



OPEN AI: che ha fatto tanto rumore da alcuni anni è messa nell’angolo da tante nuove start up. Nascono come funghi. Ottengono valuation incredibili. Meglio starne lontani!



ELON MUSK: ora è a favore di Trump. Utilizza X in maniera sconsiderata. Crea più fake news lui stesso che Trump. Eppure c’è chi crede che gli immigrati Haitiani mangiano cani e gatti degli Americani!!

LICENZIAMENTI: se ne fanno molti ma c’è confidenza nel futuro. Soprattutto i giovani ritrovano un lavoro molto presto!



NUOVE TECNOLOGIE: si continua a parlare molto di Intelligenza Artificiale ma rimane un gap formidabile nell’utilizzo reale, a parte l’IA generativa. Molti investimenti nella Fusione nucleare ( non grandi centrali ma per utilizzo domestico!!) , nella Macchina elettrica e nei Solar panel ad alta efficienza !

Impressionante lo sviluppo delle Stampanti 3D! Si disegnano modelli di macchinari completamente con le stampanti 3D!



LA GUERRA: è lontana per loro. Noi l’abbiamo alle porte! Ma quella guerra (economica e strategicamente importante) che li preoccupa realmente è il silicio! La Silicon Valley dipende troppo da Taiwan per la disponibilità di chips. Anche la fenomenale crescita di nVidia è troppo esposta alla dipendenza del silicio che non è più disponibile nella Silicon Valley ma viene da Taiwan!



RITORNO al Manufacturing: se ne parla molto ma non mi sembra che ci sia molta convinzione. Anche la Apple ne parla ma il suo successo è ancora legato alla produzione fuori dagli Stati Uniti!

TRUMP contro HARRIS: mi ha stupito il supporto che tante comunità che ho incontrato, comunità di immigranti (capisco solo i Palestinesi!!) supportano Trump. Difficile discuterne! Forse hanno dimenticato la loro provenienza !!



METAVERSO: Nessuno parla più di Metaverse. Rimane il nome Meta, di chi ne ha iniziato l’esperienza, ma pochi investimenti. Un’altra bolla?? E secondo me, attenzione alle aziende IA con una valutazione esplosiva ma poco fatturato e tanto cash bruciato!! Ne vedremo delle belle!!!!

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz