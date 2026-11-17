Dal 2 dicembre la subordinazione si presume quando l’organizzazione del lavoro mostra direzione e controllo da parte della piattaforma. Non significa che tutti i rider diventino automaticamente dipendenti: la piattaforma può fornire la prova contraria. Intanto arrivano regole più stringenti su algoritmi, dati personali, sicurezza e decisioni che incidono sul lavoro.

Lavoro su piattaforme, recepita la Direttiva UE che entrerà in vigore dal 2 dicembre prossimo

Un ordine arriva sullo smartphone, l’app propone una consegna e il rider sceglie se accettarla. Ma chi stabilisce tempi, modalità e compenso? E che cosa succede se un algoritmo riduce gli incarichi o blocca l’account? È su queste forme di controllo, spesso poco visibili, che interviene il decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208.

Il provvedimento attua la direttiva europea 2024/2831, approvata da Parlamento e Consiglio Ue, e entrerà in vigore il 2 dicembre 2026. Il Governo lo ha adottato sulla base della delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91; il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre.

Quando scatta la presunzione di lavoro subordinato

Il titolo richiama la novità più rilevante, ma va precisato: la legge non trasforma automaticamente tutti i rider e tutti i lavoratori delle app in dipendenti. La subordinazione si presume quando, valutando come il lavoro viene davvero organizzato e svolto, emergono elementi di direzione e controllo da parte della piattaforma. La presunzione può essere superata con una prova contraria.

Tra gli indizi indicati ci sono l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e le istruzioni vincolanti su contenuto, tempi e modalità della prestazione. Il funzionamento dell’algoritmo può quindi diventare parte della valutazione: contano, per esempio, le regole con cui vengono assegnati gli incarichi o gestiti i compensi e l’accesso al lavoro. La qualificazione può essere accertata in sede giudiziaria o amministrativa.

Per i rider una presunzione legale era già stata prevista quest’anno, in particolare per chi consegna beni in ambito urbano attraverso piattaforme digitali. Il decreto la estende al lavoro mediante piattaforme in senso più ampio, ricomprendendo anche altri servizi, a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Per i rapporti già in corso, come anticipato, la nuova disciplina vale dal 2 dicembre, non retroattivamente.

Lavorare “a chiamata” tramite app: cosa cambia

In pratica, il decreto riguarda chi riceve incarichi attraverso un’app che non si limita a mettere in contatto domanda e offerta, ma organizza il lavoro usando sistemi automatizzati di monitoraggio o di decisione. La definizione può includere attività diverse dalle consegne, anche svolte da remoto. Restano fuori le piattaforme che forniscono soltanto uno spazio di incontro tra utenti e prestatori, senza organizzare la prestazione.

Per chi accetta incarichi quando è disponibile, il punto non è soltanto se può collegarsi o rifiutare una singola proposta. Si guarda all’insieme del rapporto: quanto la piattaforma decide su turni, modalità e tempi; come assegna le attività; se le sue decisioni incidono sui guadagni o sull’accesso agli incarichi. Il contratto, da solo, non risolve la questione: conta anche la realtà concreta del lavoro.

Se emergono elementi di direzione e controllo, la piattaforma dovrà contrastare la presunzione di subordinazione per sostenere che il rapporto è autonomo. Se invece il lavoro è effettivamente autonomo, la persona non diventa dipendente per il solo fatto di usare un’app. Avrà comunque le garanzie previste dal decreto sull’uso degli algoritmi e sui dati personali.

Algoritmi più trasparenti, decisioni riesaminabili

Le piattaforme dovranno informare lavoratori e loro rappresentanti sui sistemi automatizzati usati per monitorare il lavoro o prendere decisioni. Le informazioni devono riguardare, tra l’altro, i dati utilizzati e i criteri che possono portare a decisioni come la sospensione dell’account o il mancato pagamento di una prestazione.

Quando una decisione automatizzata incide sul rapporto o sulle condizioni di lavoro, la persona potrà chiederne una spiegazione scritta e comprensibile, entro 15 giorni. Il decreto prevede inoltre un riesame umano: personale con competenze e autonomia adeguate deve poter valutare la decisione e modificarla o respingerla.

Sono vietati alcuni trattamenti di dati personali relativi ai lavoratori: per esempio quelli relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private e alle attività svolte fuori dal tempo di lavoro, oltre all’uso di informazioni sensibili per dedurre caratteristiche come salute, origine etnica o opinioni politiche. Il provvedimento riconosce anche il diritto alla portabilità dei dati raccolti tramite sistemi automatizzati.

Sicurezza e tutela contro le ritorsioni

Le piattaforme dovranno valutare i rischi legati ai sistemi automatizzati, compresi quelli per la sicurezza, la salute mentale e l’ergonomia (adattare il lavoro e gli strumenti alle caratteristiche della persona, e non viceversa), e adottare misure di prevenzione. Sono previsti canali interni per le segnalazioni e obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori quando vengono introdotti o modificati in modo sostanziale i sistemi di monitoraggio e decisione.

Il decreto vieta inoltre ritorsioni, licenziamenti e misure equivalenti legate all’esercizio dei diritti riconosciuti. Chi ritiene di aver subito un trattamento pregiudizievole può chiedere una motivazione scritta, che deve essere fornita entro dieci giorni con l’intervento di risorse umane.

Per i rider, quindi, il cambiamento non consiste in un’assunzione automatica. La novità è che dal 2 dicembre la qualificazione del rapporto dovrà fare i conti direttamente con il modo in cui l’app organizza e governa il lavoro. Quando l’algoritmo impartisce indicazioni e condiziona concretamente incarichi, tempi o guadagni, la parola “autonomo” sul contratto potrebbe non bastare.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz