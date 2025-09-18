Riconoscimento facciale in aeroporto, stop del Garante a Linate

Il Garante ha chiarito che il riconoscimento facciale in aeroporto è consentito, ma solo con soluzioni conformi al GDPR: dati biometrici sotto il controllo dei passeggeri, sicurezza rafforzata e piena trasparenza. Per Milano Linate chiesta a SEA una soluzione alternativa.

AI, pubblichiamo una scheda-guida con le notizia principali della legge italiana appena approvata con i nuovi ruoli di ACN e AgID.

E sempre sull’intelligenza artificiale mettiamo a confronto le posizioni divergenti tra Draghi “Sospendere l’AI ACT per i sistemi ad alto rischio” e il relatore del Regolamento Benifei (PD): “Sbagliato”.

