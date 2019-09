Sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale due decreti con cui vengono rilanciati gli interventi agevolativi in favore dei grandi progetti di ricerca e sviluppo: uno per la Fabbrica intelligente e le Scienze della vita, l’altro per l’Agenda digitale e l’Industria sostenibile. A breve i termini per partecipare ai relativi bandi.