Ricerca, online la graduatoria per i 285 milioni del Miur

È disponibile da ieri sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la graduatoria finale relativa all’Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, con uno stanziamento pari a oltre 285 milioni di euro.

In particolare, con la graduatoria sono state approvate le proposte progettuali relative a 18 infrastrutture di ricerca individuate dal MIUR come prioritarie nel Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020 e ritenute ammissibili per l’accesso ai fondi del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON).

Tali infrastrutture verranno potenziate con il finanziamento di 1.007 beni relativi a strumentazione scientifica. Saranno a disposizione di Enti di ricerca e Università risorse per un importo totale di 285.051.754,98 euro.

Dalla pubblicazione dell’Avviso all’approvazione della graduatoria finale è intercorso poco più di un anno, anche grazie al lavoro della Commissione di Valutazione e dei gruppi istruttori composti da ricercatori ed esperti di fama internazionale.