»
»
Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica”

Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica”

di |
Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica” Adnkronos

(Adnkronos) – In occasione dell’inaugurazione del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle, Giuseppe Ricci di Eni evidenzia il valore strategico di un progetto che unisce bonifica, innovazione e sostenibilità. Grazie a un investimento di 100 milioni di euro, un’ex area industriale è stata trasformata in un polo dedicato all’economia circolare, al recupero dei rifiuti e alle energie rinnovabili. Un intervento che rafforza il ruolo di Ravenna come hub nazionale della transizione energetica e della rigenerazione industriale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche