Riarmare l’Europa, ma come? Manca la voce: “Compra made in EU”

Il documento presentato a Bruxelles pone le basi per un potenziamento dell’industria militare e difensiva dell’Unione europea, ma al momento mancano le basi, la capacità e una visione comune sul percorso da fare. Oggi l’Europa compra armamenti ‘made in USA’.

Riarmare l’Europa, ma da chi compreremo? Serve il ‘made in EU’

Il Libro bianco sulla difesa europea – Preparati per il 2030 è stato presentato, ma certo non ha risposto alle tante domande già sollevate in fase preparatoria relative non tanto al ‘perché’, ma al ‘come’. L’Europarlamentare Christophe Grudler, membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, ha criticato il documento sottolineando che manca un concetto chiave: “Dove sta scritto comprare ‘prodotto in Europa’?”.

“Il Libro bianco sulla difesa dell’Unione europea è un passo positivo, con proposte concrete per rafforzare la posizione difensiva a livello continentale, ma non ha senso dire che dobbiamo rafforzare la nostra industria della difesa senza affermare contestualmente che dovremmo comprare ‘made in EU’”, ha dichiarato Grudler in un post social.

“Per garantire la nostra autonomia tecnologica e operativa, abbiamo bisogno di armi che siano ‘progettate’ e ‘prodotte’ in Europa”, ha sostenuto l’Eurodeputato.

Aumentare la capacità industriale militare, ma come?

Tra le linee d’azione proposte nel Libro si parla di “colmare le lacune in termini di capacità, con particolare attenzione alle capacità critiche individuate dagli Stati membri” e di “sostenere l’industria europea della difesa attraverso la domanda aggregata e un aumento degli appalti collaborativi”.

Significa che l’Unione attualmente deve investire con maggiore forza e rapidità in una propria industria militare, che è estremamente debole e frammentata, ma al contempo trovare il modo di coordinare gli sforzi, altrimenti il risultato non sarà all’altezza delle aspettative.

Non basta solo trovare le risorse finanziarie, serve una visione condivisa dagli Stati membri, che come si dice devono esser capaci di remare tutti nella stessa direzione.

La Francia, fin dall’inizio, ha spinto per introdurre nel testo un vincolo forte di spesa militare dei Paesi europei da riservare alle imprese che producono nell’Unione e di Paesi ‘terzi’ che abbiano concordato un’intesa forte con Bruxelles.

Come riportato dal Financial Times, il documento prevede che ameno i 65% dei prodotti finanziari dovrà esser speso in Europa, comprese Norvegia e Ucraina, mentre il restante 35% anche in prodotti provenienti dai suddetti Paesi terzi.

Al momento sono esclusi come fornitori gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Nel caso di Londra sono in corso dei colloqui, anche perché il Regno Unito ha fatto forti pressioni per essere incluso nell’accordo, visto che alcune sue aziende come Bae Systems e Babcock International collaborazione con industrie militari europee, tra cui Italia e Svezia.

Al momento, l’Europa compra ‘made in USA’

Rimane il problema della capacità effettiva dell’industria militare e difensiva europea, perché molte componenti chiave e attrezzature le compriamo ancora da fornitori esteri, soprattutto americani.

Secondo un recente Rapporto dello Stockholm International peace research institute, i Paesi europei membri della NATO hanno aumentato gli acquisti di armamenti del +105% nel periodo 2020-2024 (rispetto al precedente 2015-2019). I due terzi di questi acquisti provengono dagli Stati Uniti, il resto da Francia e Corea del Sud (il 6,5% da entrambi), dalla Germania (4,7%) e da Israele (3,9%).

Per la prima volta in due decenni, la quota maggiore delle esportazioni di armi statunitensi nel 2020-24 è andata all’Europa (35%) anziché al Medio Oriente (33%).

Per rendere l’Europa davvero autonoma in termini di capacità militare e difensiva serve un mercato unico e una politica di Difesa unica. L’aumento della domanda interna potrà accelerare l’industria degli armamenti, che comunque ha una solida base, con campioni del calibro di Airbus, Leonardo, BAE Systems, Rheinmetall, Dassault, Thales, solo per citarne alcuni.

Aziende che alla fine, per fare profitti, in mancanza di commesse ‘europee’, preferiscono vendere al resto del mondo. La produzione è frammentata tra i vari Paesi, con scarsa integrazione tra le diverse industrie nazionali. Ogni Stato tende a proteggere le proprie aziende, impedendo la creazione di un vero “complesso militare-industriale” europeo paragonabile a quello statunitense.

L’orizzonte del 2030 fissato dalla Presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, appare più utopistico che realistico. I tempi necessari per raggiungere questi obiettivi alquanto ambiziosi sono necessariamente lunghi e l’instabilità politica che sta crescendo in tutti i Paesi europei (e limitrofi) non aiuterà.

