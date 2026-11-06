Revolut molla Claude e preferisce modello open weight cinese: più economico e più performante

Revolut ha tolto Claude Code di Anthropic e Codex di OpenAI dal ruolo di strumenti predefiniti per i suoi circa 2.000 ingegneri e ha scelto GLM, modello open-weight sviluppato dal laboratorio cinese Z.ai e ospitato direttamente sulla propria infrastruttura.

Revolut cambia strategia sull’AI per lo sviluppo software. La fintech ha tolto Claude Code di Anthropic e Codex di OpenAI dal ruolo di strumenti predefiniti per i suoi circa 2.000 ingegneri e ha scelto GLM, modello open-weight sviluppato dal laboratorio cinese Z.ai e ospitato direttamente sulla propria infrastruttura.

Secondo Revolut, il nuovo sistema costa circa un decimo rispetto a quanto spendeva in precedenza con Anthropic e OpenAI.

A fornire i numeri è stato David Abitbol, responsabile delle operazioni e dell’infrastruttura AI di Revolut, durante l’intervento “Shipping like a startup, regulated like a bank” alla conferenza AI Engineer di New York.

0,30 dollari per milione di token

Secondo Revolut il costo medio indicato dall’azienda è di circa 0,30 dollari per milione di token. Ma il dato più interessante riguarda la produttività. Su un campione di circa 2.000 ingegneri, Abitbol ha riferito una riduzione di circa il 60% del tempo necessario per scrivere codice e del 70% del lead time, cioè il periodo che passa dalla presa in carico di un’attività fino al merge del codice.

Si tratta però di dati interni di Revolut. La società non ha isolato completamente l’effetto del cambio di modello da altri fattori, tra cui l’eliminazione dei limiti di token imposti agli sviluppatori.

Claude costava troppo e i limiti frenavano l’utilizzo

Prima di GLM, Revolut aveva inizialmente adottato Gemini di Google e successivamente Claude Code di Anthropic, imponendo però budget piuttosto rigidi per ogni ingegnere. Secondo Abitbol, il primo utilizzo di Claude Code aveva prodotto miglioramenti limitati rispetto ai costi sostenuti.

Inoltre, avendo a disposizione un numero limitato di token, gli sviluppatori tendevano a conservare l’AI per i compiti di programmazione più complessi invece di utilizzarla in maniera continuativa.

Con GLM installato direttamente sulla propria infrastruttura, Revolut sostiene invece di poter contare su costi molto più prevedibili e di aver eliminato questi limiti.

Per Abitbol, inoltre, “il collo di bottiglia dell’ingegneria non è necessariamente scrivere codice”: molto tempo viene perso tra email, Jira, Confluence e altri strumenti di gestione del lavoro.

Il risparmio del 90% non racconta tutta la storia

Il risparmio del 90% dichiarato da Revolut non comprende necessariamente tutti i costi legati all’infrastruttura cloud, al personale specializzato e ai sistemi di monitoraggio necessari per gestire internamente il modello.

Anche le prestazioni hanno richiesto un importante lavoro di ottimizzazione. Abitbol ha spiegato che l’inferenza iniziale di GLM era “terribile”: il tempo necessario per ottenere il primo token era di circa 14 secondi.

Dopo l’intervento del team di Revolut, sulla stessa infrastruttura GPU il tempo sarebbe sceso a 1,7 secondi.

Un risultato che difficilmente può essere replicato automaticamente da aziende più piccole, prive della scala e delle competenze infrastrutturali di Revolut.

Open-weight per il lavoro quotidiano, frontier model per le eccezioni

La scelta di Revolut rappresenta comunque un segnale importante per il mercato enterprise dell’intelligenza artificiale. Una delle principali società tecnologiche europee ha deciso di utilizzare quotidianamente un modello open-weight cinese come strumento standard per l’intero team di sviluppo, relegando Claude e Codex alle attività più difficili.

Il modello che emerge è sempre più chiaro: per le attività ripetitive e ad alto volume, un modello sufficientemente performante ma molto più economico può risultare più conveniente rispetto ai modelli frontier.

Le soluzioni più avanzate restano disponibili, ma vengono utilizzate soltanto quando realmente necessarie. Per Anthropic, OpenAI e gli altri grandi laboratori AI, è un segnale da non sottovalutare: nell’uso aziendale quotidiano il prezzo potrebbe diventare importante quanto le prestazioni assolute.

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