Il Tribunale di Milano dispone un anno di amministrazione giudiziaria per la succursale italiana della banca digitale. Nel mirino i presidi antiriciclaggio: conti e servizi restano operativi, ma verranno rafforzati controlli e procedure.

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno della succursale italiana di Revolut Bank UAB.

Come spiega il Corriere della Sera, la banca digitale nata nel Regno Unito, che conta circa 5 milioni di clienti in Italia, è finita sotto amministrazione giudiziaria sulla base dell’istruttoria e delle indagini coordinate dal pubblico ministero Paolo Storari con la Guardia di Finanza di Milano.

Attraverso conti Revolut, si legge nella carte del Tribunale, sarebbero transitati complessivamente 76,5 milioni di euro riconducibili a operazioni che, secondo gli inquirenti, un sistema antiriciclaggio più efficace avrebbe potuto intercettare.

Revolut in amministrazione giudiziaria, ma la banca continua a operare

Tra novembre 2023 e giugno 2025, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza e dal sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia, su alcuni conti personali e societari Revolut sarebbero transitati oltre 4,6 milioni di euro riconducibili a soggetti destinatari di provvedimenti patrimoniali.

Il provvedimento, firmato il 12 novembre dai giudici Paola Pendino, presidente della Sezione, Giulia Cucciniello e Maria Profeta, è stato eseguito lunedì mattina dai finanzieri. L’amministrazione giudiziaria non comporta però il blocco dell’attività bancaria: Revolut continua a operare regolarmente. I due amministratori giudiziari nominati dal Tribunale, Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini, dovranno intervenire principalmente sui sistemi di controllo antiriciclaggio ritenuti insufficienti.

Il primo riguarda Revolut Digital Assets Europe, società cipriota del gruppo attiva nel settore delle criptovalute. Per poter utilizzare i suoi servizi, i clienti dovevano disporre di un conto Revolut e le procedure di valutazione del rischio facevano riferimento alle policy interne della banca. La società con sede a Cipro è stata sottoposta il 3 dicembre 2024 a un’ispezione riguardante le procedure antiriciclaggio.

Procura di Milano: negligenza e inadeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio

Sono state contestate oltre “un milione di violazioni”, ha fatto sapere il procuratore di Milano Marcello Viola, con riferimento agli obblighi di identificazione della clientela e di conservazione dei dati.

Tra le contestazioni figurano inoltre mancate segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia, struttura centrale del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio.

Il punto contestato riguarda invece, sotto il profilo della negligenza o dell’imprudenza, l’inadeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio e di segnalazione delle operazioni sospette, ritenuti non sufficientemente efficaci nell’intercettare flussi finanziari riconducibili a soggetti coinvolti in reati gravi, dalla criminalità organizzata all’evasione fiscale fino alle truffe.

Cosa cambia per i clienti Revolut

Per i circa 5 milioni di clienti italiani, il provvedimento non determina il blocco dei conti o dell’operatività ordinaria della banca. I fondi depositati restano nella disponibilità dei correntisti e l’amministrazione giudiziaria non introduce limitazioni generalizzate all’utilizzo dei conti. Restano quindi operativi l’app di Revolut, le carte, i bonifici, le ricariche, i pagamenti e le normali transazioni effettuate quotidianamente dai clienti.

Anche nei prossimi mesi l’impatto diretto sui correntisti dovrebbe essere limitato. L’attività degli amministratori giudiziari sarà infatti concentrata soprattutto sui processi interni della banca e sull’interazione con il management.

L’obiettivo sarà rafforzare le procedure di identificazione dei clienti, i sistemi di monitoraggio delle transazioni, gli algoritmi utilizzati per individuare comportamenti anomali e i meccanismi con cui vengono segnalate alle autorità le operazioni considerate sospette. La prima udienza di verifica è fissata per il 25 febbraio.

Il nodo dei controlli automatici

Uno degli elementi centrali del provvedimento riguarda il funzionamento dei sistemi automatici utilizzati da Revolut per il monitoraggio delle operazioni.

Dalle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Procura nell’ambito di diversi procedimenti penali sarebbe emerso che, a fronte di numerose segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da altri intermediari finanziari in relazione a determinati soggetti, da Revolut non sarebbero arrivate segnalazioni analoghe.

Secondo l’impostazione del Tribunale, un modello bancario fortemente digitalizzato, basato sull’automazione dei processi e sull’assenza di una rete tradizionale di filiali, non può tradursi in un livello inferiore di controllo.

La replica di Revolut

Revolut ha difeso la propria operatività, sostenendo in una nota “che le procedure di adeguata verifica della clientela siano conformi alle normative italiane ed europee. La banca ha inoltre sottolineato l’utilizzo di tecnologie avanzate e sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle transazioni, la tracciabilità dei flussi finanziari e la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria. L’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Milano sarà quindi concentrata sul rafforzamento di questi presidi, senza interrompere l’attività della banca e l’operatività quotidiana dei suoi clienti”.

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