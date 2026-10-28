La ricerca di Trend-AI pubblicata dalla Reuters e lo spionaggio di Discover-Tech a danno dei clienti di Startlink

Ci sarebbe una società tecnologica israeliana dietro l’attività di spionaggio individuata da Trend-AI a danno dei clienti dei servizi Starlink. Secondo quanto riportato da Raphael Satter sulla Reuters, in base alle dichiarazioni di diverse persone informate sui fatti, la società israeliana Discover-Tech avrebbe utilizzato gli annunci pubblicitari digitali che vengono regolarmente mostrati agli utenti di Starlink per geolocalizzarli e sorvegliarli.

La scoperta è stata fatta da ricercatori di Trend AI, una società di tecnologie per la Difesa del gruppo Trend Micro, ipotizzando attività di spionaggio avanzato effettuate dall’azienda di digital advertising con sede a Tel Aviv. In realtà non è proprio una novità assoluta, perché a maggio 2026 anche diverse fonte locali, come il quotidiano Haaretz e il sito Intelligence Online, avevano già lanciato l’allarme su presunte attività di sorveglianza e tracciamento illecito di utenti del servizio Starlink da parte di una non precisata società israeliana.

Come funziona lo spionaggio tramite annunci pubblicitari

I ricercatori, basandosi sui dati pubblicitari digitali raccolti dalla telemetria di TrendAI, hanno concluso che Discover-Tech era diventata uno dei principali offerenti (bidders) al mondo per gli annunci rivolti agli utenti di Starlink. In oltre 100 Paesi, compresi alcuni in cui il servizio di Starlink è vietato o soggetto a restrizioni, era addirittura “il primo acquirente di spazi pubblicitari sul traffico Starlink”.

Con il termine offerta (bidding) si fa riferimento al complesso sistema d’asta con cui gli inserzionisti si aggiudicano spazi nei browser e nelle app degli utenti.

Seguendo il racconto di Satter, già una settimana fa Trend AI aveva pubblicato un primo rapporto sulle attività di targeting degli utenti di Starlink, senza citare direttamente Discover-Tech, e preferendo invece indicare come responsabile “un operatore del settore ad tech”, a cui ha dato il nome in codice “Shadow-Earth-79”. Secondo tutte le fonti, Shadow-Earth-79 è il nome in codice usato da TrendAI per Discover-Tech.

Su questo, TrendAI ha spiegato che il proprio metodo di attribuzione “mira a ridurre il rischio di errori e a evitare etichette dettate dal clamore” o “nomi di attori incerti, che possono fuorviare chi si occupa di Difesa, o alterare le priorità nella valutazione dei rischi e innescare contromisure inappropriate”.

Tracciare gli utenti di rete è più facile con i satelliti

La ricerca dei diversi metodi per tracciare gli utenti di Starlink è diventata un’attività sempre più diffusa, mentre i governi di tutto il mondo cercano di controllare la proliferazione dei terminali internet satellitari.

Questo accade perchè instradano i dati attraverso i satelliti gestiti da SpaceXAI, anziché tramite operatori di telecomunicazioni sottoposti alla regolamentazione nazionale, i terminali possono aggirare le restrizioni locali a internet, consentire comunicazioni in aree ostili o coordinare operazioni sui campi di battaglia.

In Ucraina Starlink è diventato una risorsa particolarmente importante, le forze armate si affidano al servizio per le comunicazioni al fronte e per dirigere gli attacchi con i droni, e abbiamo visto cosa significa essere dipendenti da questa infrastruttura strategica quando poi il Governo americano o lo stesso Musk decidono di staccare la spina.

Discover-Tech accusata di una più ampia attività di spionaggio

Ma non è tutto, si legge nell’articolo pubblicato dall’agenzia. Lo stesso giorno in cui TrendAI ha diffuso il rapporto su Shadow-Earth-79, il centro canadese di ricerca sulla cybersicurezza Citizen Lab e la società newyorkese di ad tech Confiant hanno reso pubblico il nome di Discover-Tech. Questo perché, secondo le due organizzazioni, la società israeliana avrebbe abusato del sistema di aste pubblicitarie, che può far arrivare agli offerenti dati sugli utenti di Internet.

I bidders, infatti, con il passare del tempo possono raccogliere quei dati, aggregarli e incrociarli con altre informazioni per de-anonimizzare gli utenti, seguirne la navigazione sul web e, in alcuni casi, predisporli a essere colpiti da software di sorveglianza.

Citizen Lab e Confiant hanno riferito, in particolare, che gli annunci erano comparsi all’interno di decine di reti sensibili, appartenenti a organizzazioni del mondo dei media, governative e del settore tech. Come conseguenza diretta, sempre in base a quanto riportato da Reuters, Google, Comcast e altre società hanno dichiarato di aver escluso Discover-Tech dalle proprie piattaforme pubblicitarie.

Secondo una delle persone informate sui fatti, inoltre, almeno una grande azienda tecnologica statunitense e un’organizzazione internazionale avrebbero avviato di recente indagini interne per verificare se gli annunci di Discover-Tech fossero rivolti anche ai loro dipendenti.

Una vera e propria “infrastruttura per il targeting e il tracciamento”. Le attività sospette in Yemen, Siria e Sud Sudan

I ricercatori hanno poi segnalato ulteriori “schemi di offerta sospetti”, che farebbero pensare che l’entità Shadow-Earth-79 gestisse “un’infrastruttura per il targeting e il tracciamento, più che un’attività pubblicitaria commerciale”.

Oltre a rilevare una “marcata sproporzione» nell’acquisto di annunci rivolti agli utenti di Starlink”, il rapporto afferma che “Shadow-Earth-79 era il principale acquirente di spazi pubblicitari in Siria, Libia, Yemen e Sud Sudan e il secondo in Afghanistan”, nonostante “la domanda di pubblicità occidentale legittima nei Paesi sottoposti a sanzioni o interessati da conflitti attivi sia, di fatto, pari a zero”.

Secondo il rapporto, in diversi Paesi, tra cui Ungheria, Israele, Egitto, Azerbaigian e Venezuela, la società israeliana si è aggiudicata una quota di offerte “fuori misura”, da soggetto “dominante”, in modalità e volumi ritenuti inverosimili per il mercato locale.

L’autocensura ricorrente nella cybersecurity

Alla fine, il nome della società israeliana non è stato reso pubblico nel Rapporto per paura di incorrere in problemi legali e di altra natura.

I ricercatori di Trend-AI hanno scelto la strada dell’autocensura, pur sapendo che si trattava di un’entità che aveva un nome e una collocazione geografica ben precisi. Lo stesso accade anche verso la Cina.

Secondo gli esperti del settore, sembra piuttosto frequente nell’industria della cybersicurezza la scelta dell’autocensura, soprattutto quando i dirigenti temono che svelare operazioni di sorveglianza possa provocare ritorsioni di varia natura in grado di provocare danni ingenti ad un’azienda.

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