ReturnPro acquisisce iF Returns e si espande nel mercato europeo dei resi e-commerce

(Adnkronos) – La società specializzata nella gestione dei resi e nel recommerce ReturnPro ha formalizzato l’acquisizione di iF Returns, piattaforma tecnologica attiva nel settore post-acquisto che gestisce le operazioni di oltre 200 marchi in Europa, servendo clienti del settore lifestyle e moda tra cui il gruppo Miroglio, Champion e Desigual per un volume complessivo di resi gestiti pari a circa 220 milioni di euro.

L’operazione punta a integrare il software di iF Returns, in grado di convertire in cambi merce o credito in negozio tra il 30% e il 40% dei resi che altrimenti richiederebbero un rimborso, con la struttura di logistica inversa e recommerce di ReturnPro negli Stati Uniti, gettando le basi per un’espansione internazionale guidata dal CEO International Jelle Schoenmaker assieme ai cofondatori di iF Returns Galo De Reyna, Marcello Valerio e Paul Obando.

L’operazione si inserisce in un contesto economico in cui la gestione delle restituzioni incide sui bilanci dei marchi italiani per circa 2,5 miliardi di euro all’anno, con un costo unitario che varia da 4 a 20 euro e che nel settore dell’abbigliamento, rappresentante il 28% di un mercato e-commerce nazionale che nel 2025 ha superato i 62 miliardi di euro, registra tassi di reso prossimi al 30%, assorbendo mediamente tra il 20% e il 30% del margine operativo dei dettaglianti. L’adozione di strumenti software per trattenere i ricavi permette un recupero della redditività stimato tra 2 e 4 punti di EBITDA per le imprese del settore.

Con questa integrazione ReturnPro punta ad ampliare i propri servizi tecnologici, che già vedono la gestione di oltre 45 milioni di unità all’anno e una presenza operativa su canali terzi come Walmart Marketplace. A tal proposito, Sender Shamiss, Co-Founder e CEO di ReturnPro, ha spiegato: “La nostra priorità è continuare a creare valore per i partner retail e i marketplace che già serviamo. iF ci mette a disposizione una tecnologia consolidata che potremo offrire ai nostri clienti negli Stati Uniti, rafforzando il nostro ecosistema dei resi e le capacità di gestione dei marketplace di terze parti che già garantiamo. Allo stesso tempo, l’operazione ci fornisce una piattaforma consolidata per la crescita internazionale, con la guida di Jelle”.

Jelle Schoenmaker, CEO International di ReturnPro, ha evidenziato: “iF Returns ci offre una solida base in Europa, grazie a una tecnologia collaudata, a una profonda esperienza nel settore della moda e a relazioni con oltre 200 brand. Abbiamo l’opportunità di far crescere questa attività a livello internazionale, integrando al contempo la tecnologia e le competenze di iF nell’ampio ecosistema di ReturnPro, a beneficio dei nostri clienti”.

Infine, Galo De Reyna, Co-Founder di iF Returns, ha dichiarato: “iF Returns ha dedicato anni allo sviluppo di una tecnologia progettata specificamente per gestire la complessità dei resi omnicanale su larga scala delle aziende di livello enterprise. Unirci a ReturnPro ci offre l’occasione di mettere queste capacità a disposizione di un numero ancora maggiore di retailer e brand, massimizzando al tempo stesso il valore che possiamo offrire ai nostri clienti attuali.”

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