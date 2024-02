Oggi la Commissione ha presentato una serie di possibili azioni per promuovere l’innovazione, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali, approvando il libro bianco “Come padroneggiare le esigenze dell’infrastruttura digitale europea?”, che sarà oggetto di una consultazione pubblica che chiude il 30 giugno su 12 scenari presenti nel documento. La futura competitività dell’economia europea dipende da queste infrastrutture e servizi avanzati di rete digitale, che ci porteranno nel mondo di domani: telemedicina, guida automatizzata, manutenzione predittiva degli edifici, o agricoltura di precisione.

Proposte concrete allo studio, aperta la consultazione

Lo scrive la Commissione in una nota, aggiungendo che “questo pacchetto sulla connettività digitale mira ad avviare una discussione su proposte concrete con le parti interessate, gli Stati membri e i partner che la pensano allo stesso modo su come modellare la futura azione politica dell’UE al fine di raggiungere un consenso”:

Il Libro bianco su “Come gestire le esigenze delle infrastrutture digitali dell’Europa?” analizza le sfide che l’Europa si trova attualmente ad affrontare nello sviluppo delle future reti di connettività e presenta possibili scenari per attrarre investimenti, promuovere l’innovazione, aumentare la sicurezza e realizzare un vero mercato unico digitale.

La Raccomandazione sulla sicurezza e la resilienza delle infrastrutture dei cavi sottomarini presenta una serie di azioni a livello nazionale e comunitario volte a migliorare la sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini, attraverso un migliore coordinamento in tutta l’UE, sia in termini di governance che di finanziamento.

L’UE dovrebbe promuovere una vivace comunità di innovatori europei, promuovendo lo sviluppo della connettività integrata e delle infrastrutture informatiche collaborative. Per raggiungere questo obiettivo, il Libro Bianco prevede la creazione di una rete di “Connected Collaborative Computing” (“3C Network”) per realizzare infrastrutture e piattaforme integrate end-to-end per telco cloud ed edge, che potrebbero essere utilizzate per orchestrare il processo di sviluppo di tecnologie innovative e applicazioni di intelligenza artificiale per vari casi d’uso. Tale approccio collaborativo potrebbe essere preparato attraverso l’istituzione di progetti pilota su larga scala o di un possibile nuovo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) nel continuum informatico.

È inoltre essenziale sfruttare meglio le sinergie tra le iniziative esistenti, come l’IPCEI sulle infrastrutture e i servizi cloud di prossima generazione, e programmi di finanziamento come il meccanismo per collegare l’Europa e l’Europa digitale. Ciò potrebbe includere un possibile ruolo di coordinamento per l’impresa comune per le reti e i servizi intelligenti (SNS JU) per sostenere la creazione di un ecosistema collaborativo di connettività e elaborazione dati.

Convergenza fra Tlc e Cloud

Inoltre, l’UE deve realizzare il pieno potenziale del mercato unico digitale delle telecomunicazioni, prendendo in considerazione misure per garantire condizioni di reale parità e ripensando l’ambito di applicazione e gli obiettivi del suo attuale quadro normativo. Questa riflessione dovrebbe tenere conto della convergenza tecnologica tra telecomunicazioni e cloud, che sono tuttavia soggetti a diversi quadri normativi, nonché della necessità di garantire che tutti gli operatori che investono in infrastrutture digitali possano beneficiare della scala necessaria per intraprendere massicci investimenti. Ciò potrebbe comportare un approccio più armonizzato alle procedure di autorizzazione degli operatori delle telecomunicazioni, una governance più integrata a livello dell’Unione per lo spettro ed eventuali cambiamenti nella politica di accesso all’ingrosso. La Commissione potrebbe anche prendere in considerazione misure per accelerare lo switch-off del rame entro il 2030 e per favorire l’ecologizzazione delle reti digitali migliorandone l’efficienza.

Migliorare la sicurezza dei cavi sottomarini

Per proteggere le infrastrutture di rete e informatiche europee, un elemento essenziale della nostra sicurezza economica, l’UE dovrebbe incentivare la realizzazione e migliorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture strategiche dei cavi sottomarini. Basandosi sulla raccomandazione adottata insieme al Libro bianco, a lungo termine si potrebbe prendere in considerazione un sistema di governance congiunto dell’UE, insieme a una revisione degli strumenti disponibili progettati per sfruttare meglio gli investimenti privati a sostegno dei progetti via cavo di interesse europeo (CPEI).

Come azione immediata in risposta alle richieste degli Stati membri e delle parti interessate, la raccomandazione mira a migliorare il coordinamento all’interno dell’UE, ad esempio valutando e mitigando i rischi per la sicurezza, istituendo un pacchetto di strumenti per la sicurezza dei cavi e semplificando le procedure per la concessione delle autorizzazioni. Inoltre, per sostenere il seguito della raccomandazione, la Commissione sta istituendo il gruppo di esperti sulle infrastrutture dei cavi sottomarini, composto dalle autorità degli Stati membri.

Vestager: Frammentazione dello spettro e delle reti occasione economica mancata

“In Europa abbiamo ancora 27 mercati nazionali delle telecomunicazioni con diverse architetture di rete, diversi livelli di copertura di rete, diversa gestione dello spettro nazionale e diverse normative. Questa frammentazione è un’opportunità economica mancata. Con il Libro Bianco abbiamo individuato diverse soluzioni politiche per favorire la creazione di un mercato unico per le società di telecomunicazioni. Ciò sarà d’aiuto poiché abbiamo bisogno di un’infrastruttura digitale che fornisca una connettività sicura, veloce e affidabile a tutti, ovunque in Europa”, ha detto Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale.

Breton: Creare condizioni di parità per il mercato unico digitale

“Le infrastrutture di rete digitale sono fondamentali per un’Europa competitiva e resiliente. Il Libro bianco che presentiamo oggi getta le basi per un futuro atto sulle reti digitali incentrato su tre pilastri: investimenti, quadro normativo e sicurezza. Dobbiamo creare condizioni di parità per un vero mercato unico digitale per sbloccare gli investimenti necessari per costruire le infrastrutture di rete digitale di domani”, ha detto Thierry Breton, commissario per il mercato interno.

