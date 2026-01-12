La sicurezza dell’Europa non dipende soltanto dalle frontiere fisiche e dalla loro difesa. Sono le reti digitali che tengono in funzione le nostre società, economie e democrazie tutto il tempo.

La sicurezza dell’Europa non dipende soltanto dalle frontiere fisiche e dalla loro difesa. La difesa europea si basa su qualcosa di meno fisico e visibile, e molto più sensibile: le reti digitali che tengono in funzione le nostre società, economie e democrazie tutto il tempo. Questo in sintesi il pensiero di Paolo Grassia, senior director of policy and advocacy, Connect Europe, in un intervento su Politico.eu in cui sottolinea che senza reti digitali resilienti, l’intera attività lavorativa dell’Europa si fermerebbe. Lo stesso accadrebbe anche per qualunque tentativo di difendere il nostro continente.

Report Copenhagen Economics sulla resilienza delle reti per la Difesa

Un recente studio realizzato da Copenhagen Economics per conto di Connect Europe conferma che gli operatori Tlc sono diventati la prima linea di difesa nell’architettura di sicurezza dell’Europa.

Le loro reti garantiscono servizi essenziali che vanno dalle comunicazioni di emergenza alla salute transfrontaliera ai sistemi energetici, ai mercati finanziari, ai trasporti e in maniera sempre cresce le capacità di difesa dell’Europa.

Questa constatazione costringe a confrontarsi con una verità scomoda: l’Europa non può costruire capacità credibili di difesa su un settore delle telecomunicazioni economicamente in tensione e strutturalmente frammentato. Questo è il rischio che si corre attualmente.

Un panorama di minacce che supera le difesa europea

Le sfide che l’Europa deve affrontare si stanno evolvendo più rapidamente di quanto i nostri sistemi politici e normativi possano rispondere. Soltanto nel 2023, l’ENISA ha registrato 188 incidenti gravi, causando 1,7 miliardi di ore utente perse, l’equivalente di intere città offline. Sebbene gli operatori abbiano rafforzato i loro sistemi e i tempi di interruzione si siano più che dimezzati nel 2024 rispetto all’anno precedente, nonostante un numero crescente di incidenti, la direzione di marcia rimane chiara: gli attacchi informatici sono più sofisticati, le catene di approvvigionamento più vulnerabili e le interruzioni fisiche legate al clima più frequenti.

Difesa, sempre più minacce ibride prendono di mira le reti digitali civili

Le minacce ibride prendono sempre più di mira le infrastrutture digitali civili per indebolire gli Stati. Le reti di telecomunicazioni, un tempo considerate servizi tecnici, sono diventate una risorsa strategica essenziale per la stabilità dell’Europa.

L’Europa non può dispiegare capacità di difesa transfrontaliere senza un’infrastruttura digitale resiliente e paneuropea. Né può garantire l’interoperabilità della NATO con 27 mercati nazionali, normative divergenti e decine di operatori di piccole dimensioni incapaci di investire su scala continentale.

La NATO ha chiesto di spendere l’1,5% del PIL per difendere le infrastrutture critiche

I nostri alleati lo riconoscono. La NATO ha recentemente incoraggiato i membri a spendere fino all’1,5% del loro PIL per la protezione delle infrastrutture critiche. Il Segretario Generale Mark Rutte ha inoltre sollecitato investimenti in difesa informatica, intelligenza artificiale e tecnologie cloud, evidenziando i vantaggi militari della scalabilità del cloud e dell’edge computing, tutti basati su reti resilienti e di alta qualità. Questo è un chiaro segnale politico che la sicurezza delle telecomunicazioni non è soltanto una questione operativa, ma una priorità geopolitica.

Legame profondo fra telecomunicazioni e Difesa

Il legame tra telecomunicazioni e difesa è più profondo di quanto molti credano. Come spiegato anche nel recente rapporto Arel, “Molto più di una rete”, le moderne capacità di difesa si basano in gran parte sulle reti di telecomunicazioni civili. Solide dorsali in fibra ottica, sistemi 5G avanzati e futuri sistemi 6G, cloud e edge computing resilienti, connettività satellitare e data center costituiscono il sistema nervoso della logistica, dell’intelligence e della sorveglianza militare. L’Europa non può dispiegare capacità di difesa transfrontaliere senza un’infrastruttura digitale paneuropea resiliente. Né può garantire l’interoperabilità della NATO con 27 mercati nazionali, normative divergenti e decine di operatori di piccola scala incapaci di investire su scala continentale. La frammentazione è diventata una delle maggiori vulnerabilità strategiche dell’Europa.

La riforma di cui l’Europa ha bisogno: un impulso agli investimenti per le reti digitali

Allo stesso tempo, l’Europa si aspetta che le reti diventino più resilienti, più ridondanti, meno dipendenti da tecnologie straniere e più capaci di supportare applicazioni di livello militare. Sicurezza e resilienza non sono attività secondarie per gli operatori di telecomunicazioni, ma sono parte integrante di tutto ciò che fanno. Dagli appalti e dalla progettazione delle infrastrutture alle operazioni quotidiane, gli operatori considerano questi sforzi come principi fondamentali che plasmano il modo in cui le reti vengono costruite, gestite e protette. Pertanto, come dimostra lo studio di Copenhagen Economics, il livello di protezione di cui l’Europa ha ora bisogno richiederà ingenti capitali aggiuntivi.

È irrealistico aspettarsi che infrastrutture di livello mondiale, pronte per la difesa, emergano da un modello che è diventato strutturalmente insostenibile.

Questa è l’ambizione giusta, ma il modello economico che sostiene il settore non corrisponde a queste aspettative. A causa della frammentazione e dell’eccessiva regolamentazione, il mercato europeo delle telecomunicazioni investe meno pro capite rispetto ai suoi omologhi globali, genera circa la metà del ritorno sul capitale degli operatori negli Stati Uniti e deve far fronte a costi crescenti legati all’aumento degli obblighi di sicurezza. È irrealistico aspettarsi che infrastrutture di livello mondiale, pronte per la difesa, emergano da un modello diventato strutturalmente insostenibile.

Resilienza delle reti al centro dell’agenda politica

È quindi essenziale un cambiamento nelle priorità politiche. L’Europa deve porre gli investimenti in sicurezza e resilienza al centro della sua agenda politica. Le politiche devono consentire che questa realtà si rifletta nelle valutazioni delle concentrazioni, ridurre la sovrapposizione delle norme di sicurezza e fornire sostegno pubblico laddove l’interesse pubblico prevalga sulle considerazioni commerciali. Questo non è un aiuto di Stato; è una responsabilità sociale strategica.

Il completamento del mercato unico delle telecomunicazioni è fondamentale per questa agenda. Un mercato frammentato non può produrre le soluzioni sicure, interoperabili e su larga scala necessarie per la difesa moderna. Il Digital Networks Act deve semplificare e armonizzare le norme in tutta l’UE, supportato da una governance snella che distingua tra questioni nazionali e questioni strategiche transfrontaliere. La politica dello spettro radio deve inoltre andare oltre i compartimenti stagni nazionali, consentendo all’Europa di evitare conflitti con la NATO sulle bande chiave e consentendo implementazioni coerenti di prossima generazione.

Oggi la politica delle telecomunicazioni è anche politica di difesa. Quando misuriamo il divario di investimento nell’implementazione delle reti digitali, tendiamo ancora a considerare il semplice accesso al 5G e alla fibra. Tuttavia, dovremmo iniziare a considerare che, se si considerano sicurezza, resilienza e prontezza alla difesa, il divario di investimento è molto più elevato dei 200 miliardi di euro già stimati dalla Commissione Europea.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz