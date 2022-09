Reti Tlc a rischio blackout

29 settembre 2022. La giornata in 3 news.

L’allarme blackout per le reti Tlc a causa della crisi energetica russa, lanciato per primo in Italia a metà settembre da parte di Giovanni Zorzoni, presidente dell’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) si allarga a macchia d’olio all’Europa.

Sempre sulla crisi energetica, la Commissaria europea all’Energia ha annunciato il sì al ‘price cap’ del gas.

Infine, la guida su come funziona il merchandising dei non-fungible token (NFT).

