“Senza transizione digitale non si può fare alcuna transizione ecologica-energetica”, si legge nel report Asstel. Tutti i numeri sui consumi energetici degli operatori tlc.

La transizione digitale è a rischio a causa della crisi energetica globale? E’ probabile. Questo l’esito dello studio condotto dal gruppo di ricerca Energy & Strategy del Politecnico di Milano per conto dell’Asstel, per dimostrare che la transizione digitale e quella ecologica-energetica sono gemelle, vanno di pari passo, e sottovalutare questo legame rischia di limitare il loro potenziale per lo sviluppo del paese.

I numeri dell’energia nelle Tlc in Italia secondo il report di Asstel

Gli operatori hanno speso 230 milioni di euro nel 2021 per l’efficienza energetica, con previsione di crescita a doppia cifra nei prossimi anni.

Già oggi il 60% dei dati center, il 33% dei BTS ed il 30% delle centrali Tlc possiede tecnologie di efficienza energetica.

Il 33% delle aziende ha visto migliorare le proprie prestazioni energetiche del 20% dal 2019.

Il 50% delle aziende ha riscontrato miglioramenti compresi fra il 5% e il 10%.

Il peso della industry delle Tlc sui consumi energetici nazionali

Nel 2021 sono stati complessivamente 4,3 TWh i consumi registrati dagli operatori delle comunicazioni elettroniche, pari al 13% dei consumi nell’ambito dei servizi privati (commercio, alberghi-ristoranti-bar, finanza-assicurazioni, informazione-comunicazione, immobiliare) con il 30% degli operatori che ha consumi superiori a 500 GWh annui, comprensivi dei consumi che comporta il traffico dei GAFAM.

L’investimento in efficienza energetica del comparto Tlc si posiziona al terzo posto in Italia, con 53,4 milioni di euro/per MWh di consumo elettrico, dopo il comparto vetro/ceramica e la filiera dell’automotive.

Molto più di altri comparti considerati energivori come metallurgia, carta e stampa e gomma e plastica.

Il 60% delle imprese intervistate ha raggiunto obiettivi di risparmi emissivi in termini di CO2/anno superiori a 1000 tonnellate all’anno. Tutti gli operatori hanno preso impegni espliciti per abbattere le emissioni.

Per quanto la produzione di rinnovabili della industry, l’obiettivo è di raggiungere il 19% del fabbisogno di energia elettrica nei prossimi anni, a fronte dell’attuale 5%.

Chiesti incentivi

Senza ulteriori incentivi sul fronte della spesa in bolletta, difficile per gli operatori procedere nel percorso di efficientamento delle infrastrutture rimanenti. Lo stesso vale per l’autoproduzione di rinnovabili.

Ad altissima priorità per gli operatori c’è un intervento normativo che incentivi l’effettiva intensità energetica (energivori) del comparto, si legge nel report, e di accelerare l’efficientamento delle infrastrutture tecnologiche per la transizione digitale.

Senza transizione digitale niente transizione energetica

“Senza transizione digitale non si può fare alcuna transizione ecologica-energetica”, si legge nel report.

“Senza gestione predittiva, il monitoraggio da remoto, i servizi di demand-response e i sistemi di ottimizzazione degli impianti, non sarebbe possibile garantire i livelli di prestazioni necessario degli impianti di generazione elettrica da rinnovabili e la possibilità di fornire flessibilità al sistema elettrico nazionale”, si legge.

Senza transizione digitale niente smart mobility, smart logistic né mobility management.

Senza tecnologie adeguate (34 app mappate da Asstel) non sarebbero stati possibili nel 2021 1,7 miliardi di euro di investimenti per la transizione ecologica-energetica.

Transizione energetica e digitale nel PNRR