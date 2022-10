Alessio Butti, responsabile Tlc di FdI, e Flavio Palumbo, Dipartimento lavoro e Tlc, FdI Lombardia : 'Il settore TLC è in allarme per l'ipotesi di annunciati stacchi di erogazione dell’energia alle reti che potrebbero innescare un effetto domino sui dispositivi e generare disservizi di vaste porzioni'.

“Le misure di contenimento dei consumi se applicate senza criterio rischiano di causare disservizi a milioni di utenti. Il settore TLC è in allarme per l’ipotesi di annunciati stacchi di erogazione dell’energia alle reti che potrebbero innescare un effetto domino sui dispositivi e generare disservizi di vaste porzioni. E’ indispensabile sin da oggi predisporre una cabina di regia per gestire la fase emergenziale prossima futura elaborando un programma concordato sull’eventualità d’interruzione di energia in ottica continuità di servizio , separando se necessario per fasce orarie gli impatti dei singoli operatori“. Così l’onorevole Alessio Butti, responsabile dipartimento media e TLC di Fratelli d’Italia, in una nota congiunta con Flavio Palumbo, Dipartimento lavoro e Tlc, FdI Lombardia.

Aggiunge Palumbo, “urge anche un immediato sostegno economico al settore TLC per l’aumento dei costi dell’energia concordando con le aziende la salvaguardia dei perimetri occupazionali”.

Conclude Butti: “garantendo il massimo impegno di Fratelli d’Italia per l’intero comparto TLC per delineare un quadro di una politica industriale al passo con le evoluzioni di mercato e tecnologie”.

Leggi anche: Reti Tlc a rischio blackout, l’allarme di Zorzoni (AIIP) in Italia si allarga all’Europa

Razionamenti energia, Zorzoni (AIIP): ‘Allarme per le reti Tlc. Subito un tavolo di crisi contro il rischio blackout’

“Le TLC per la crescita del Paese”. I Ceo delle Telco italiane a confronto. Video integrale