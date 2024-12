Il mercato delle reti private LTE/5G è in forte espansione e, secondo un rapporto di Berg Insight, raggiungerà un valore di 8,9 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 38%. Già nel 2024, i ricavi globali per questo settore sono stimati a 1,8 miliardi di dollari.

4.700 reti private 5G nel 2023

Il numero di reti private LTE/5G operative dovrebbe superare le 4.700 entro la fine del 2023, escludendo progetti dimostrativi o proof-of-concept. La domanda è trainata da una maggiore disponibilità di spettro e dall’emergere di nuovi casi d’uso che spingono investimenti significativi da parte di fornitori consolidati come Ericsson, Nokia e Huawei, oltre a nuovi attori del mercato. Questo contesto riflette una transizione da un modello guidato dall’offerta basato sulle licenze di spettro a uno in cui domina la domanda degli utenti finali.

Nokia al top

Nokia si posiziona come il principale fornitore di soluzioni di rete nel settore LTE/5G privato, con 800 clienti e oltre 1.500 implementazioni previste entro la fine dell’anno. Tuttavia, affronta la concorrenza di aziende come Ericsson, Huawei e numerosi altri fornitori più piccoli, tra cui Airspan Networks, Mavenir, Samsung, ZTE e Sercomm. Complessivamente, più di 60 fornitori offrono attualmente software per reti private, inclusi prodotti RAN ed EPC/5GC sviluppati da aziende come Cisco, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise e Druid Software.

Modelli di business as a service

Tra le tendenze principali si osserva l’adozione di modelli di business “as-a-service”, l’implementazione di funzioni di rete virtuali (VNF) e l’uso di dispositivi aziendali basati su O-RAN e soluzioni neutrali. Tuttavia, tecnologie emergenti come il Wi-Fi 7 e il network slicing potrebbero rallentare la crescita del mercato delle reti private LTE/5G, poiché offrono alternative valide per soddisfare la domanda aziendale di connettività veloce e affidabile. Inoltre, eventuali cambiamenti normativi nei prossimi anni potrebbero influenzare il panorama del settore.

Tabella Riassuntiva

Aspetto Dettagli Valore del mercato $1,8 miliardi nel 2024, $8,9 miliardi entro il 2029 (CAGR 38%). Numero di reti Oltre 4.700 reti LTE/5G private operative entro il 2023. Fornitori principali Nokia (800 clienti, 1.500 reti), Ericsson, Huawei e altri (Airspan, ZTE). Tecnologie emergenti Modelli “as-a-service”, VNF, O-RAN, soluzioni neutrali. Possibili sfide Concorrenza di Wi-Fi 7 e network slicing; cambiamenti normativi futuri.

