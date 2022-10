Reti private 5G e Lte, quasi 900 in 70 paesi a livello globale

Sono quasi 900, per l’esattezza 889, le organizzazioni che hanno sviluppato una rete mobile privata Lte o 5G in una o più location. Lo rende noto l’ultima rilevazione effettuata dalla Global mobile Suppliers Association (GSA).

La tecnologia Lte continua a rappresentare la maggior parte delle realizzazioni, con il 57% delle installazioni complessive.

Soluzioni miste Lte e 5G più diffuse

Per quanto riguarda soluzioni miste Lte e 5G il report ne ha censite 672.

GSA ha osservato che la domanda di reti mobili private basate su 4G LTE e tecnologie sempre più 5G è guidata dai crescenti requisiti di dati, sicurezza, digitalizzazione e mobilità aziendale delle moderne imprese e degli enti governativi. L’entità ha affermato che le organizzazioni di tutti i tipi stanno combinando sistemi connessi con big data e analisi per trasformare le operazioni, aumentare l’automazione e l’efficienza o fornire nuovi servizi.

“Le reti mobili private sono un microcosmo del più ampio ecosistema 4G e 5G. Esiste una forte correlazione positiva tra la liberalizzazione dello spettro e l’adozione di reti mobili private. Il nostro set di dati include oltre 50 fornitori di apparecchiature, 66 operatori e 70 paesi e territori, che lavorano tutti insieme per realizzare il potenziale di questo mercato in più settori”, ha affermato Joe Barrett, presidente di GSA.

5G standalone deve ancora crescere

Nel frattempo, il 5G viene implementato in 354, o il 39,8%, dei clienti, incluso il 5G Standalone che viene utilizzato in 37 implementazioni.

“A livello globale, tra i 70 paesi e territori identificati come organizzazioni che implementano reti private basate su LTE o 5G, gli Stati Uniti sono in testa, seguiti da Germania, Cina, Regno Unito e Giappone. Inoltre, ci sono installazioni di reti mobili private in varie località offshore che servono le industrie petrolifere e del gas, nonché sulle navi”, ha affermato GSA.

“Tra le 889 organizzazioni note per implementare reti mobili private LTE o 5G, il settore manifatturiero si è rivelato un forte utilizzatore della tecnologia con 165 aziende identificate, rispetto alle 111 di fine 2021. Il settore manifatturiero è seguito da vicino da i settori dell’istruzione, dell’estrazione mineraria e dei servizi energetici”, ha aggiunto GSA.

Definizione: cosa è una rete privata

GSA definisce una rete mobile privata come una rete mobile 4G/LT-5G basata su 3GPP destinata all’uso esclusivo di enti privati come imprese, industrie o governi, che non è offerta al pubblico in generale e utilizza lo spettro definito in 3GPP. Include anche MulteFire basato su 3GPP e Future Railway Mobile Communication System (FRMCS).

L’analisi esclude le reti basate su altri standard, comprese le reti Wi-Fi, Tetra, P25, WiMAX, Sigfox e LORA, le sezioni di rete dalla rete pubblica o la funzione di rete virtuale (VNF) su un router, o dove gli operatori stanno implementando siti extra in prossimità delle sedi aziendali come estensione della loro rete pubblica esistente al fine di fornire una migliore copertura.